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L’Argentin fait un malaise pendant une interview, puis rassure tout le monde.

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De la fête à l’inquiétude. Une nuit inoubliable, marquée d’abord par l’euphorie d’un trophée international attendu depuis 18 ans, puis par des instants de vive inquiétude. L’ancien milieu argentin de la Roma et de la Juventus, Leandro Paredes, s’est évanoui à l’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombie, où son club, Boca Juniors, a remporté la Copa Sudamericana en battant l’Atletico Mineiro 2-0.

LES FAITS : À la 58e minute, le joueur né en 1994 a dû quitter le terrain, remplacé par Tomás Belmonte, sous l’ovation debout des supporters de Boca, qui scandaient son nom. Un changement motivé par une chute de tension due à la chaleur torride en Colombie, où les températures dépassaient 35 degrés, et à la déshydratation qui en a résulté.

LA FRAYEUR : Malgré cela, au coup de sifflet final, Paredes a trouvé l’énergie de soulever le trophée en tant que capitaine, fondant en larmes sur le terrain avec sa famille pour célébrer cet accomplissement historique. Mais peu après, la fête a fait place à l’inquiétude. Visiblement épuisé et ému lorsqu’il s’est présenté au micro de Dsports, le joueur a commencé à remercier ceux qui avaient contribué à ce succès, avant de tourner la tête sur le côté et de s’effondrer soudainement en direct à la télévision. La réalisation est aussitôt revenue à une image du terrain, tandis que l’équipe médicale intervenait rapidement pour lui porter secours.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL : Heureusement, l’inquiétude s’est dissipée en quelques minutes. Paredes s’est rapidement remis, mais a tout de même été transporté dans une clinique de Barranquilla pour des examens de précaution, ce qui a retardé de quelques heures le retour de l’équipe en Argentine. L’entraîneur de Boca, Rodolfo « Vasco » Arruabarrena, a expliqué ce qui s’était passé en conférence de presse : « Il avait commencé à ressentir des vertiges et une baisse de forme dès la fin de la première période. À la pause, il semblait avoir récupéré, mais après dix minutes en seconde période, il avait du mal à se déplacer latéralement et il a eu l’honnêteté de demander à sortir. Au-delà du joueur exceptionnel qu’il est sur le terrain, c’est un leader positif qui tire le meilleur de chacun. »

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LE MESSAGE : Paredes lui-même a définitivement dissipé toute inquiétude en publiant sur les réseaux sociaux une photo prise à la clinique, où il portait encore le maillot de Boca, accompagnée d’un message teinté d’humour pour rassurer les supporters : « Je vais bien ; vive Boca, aujourd’hui et toujours. Merci à tous pour vos messages : ce n’était qu’un étourdissement dû à tout ce tourbillon ! »