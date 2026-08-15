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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

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Inquiétude pour la star du Bayern : Konrad Laimer, blessé, est sorti prématurément lors d’un test grandeur nature

Bundesliga
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart

L’avant-dernier match de préparation des Munichois, samedi après-midi contre le RB Leipzig, a commencé par un moment de frayeur. Pour le latéral droit Laimer, c’était déjà terminé après seulement quelques minutes.

Lors d’un duel, l’international autrichien s’est apparemment blessé à la jambe droite. Il n’a pas été possible de déterminer avec certitude à partir des images si le genou, la cuisse ou les deux étaient touchés chez l’Autrichien.

Laimer semblait toutefois souffrir fortement et a quitté le terrain soutenu par deux membres du staff du FC Bayern, avant d’être immédiatement bandé.

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images


L’entraîneur Vincent Kompany a remplacé le joueur de 29 ans dès la 9e minute par Sacha Boey, qui devrait encore quitter le club munichois lors de cette période de transferts.

Ce duel contre le troisième de la dernière saison de Bundesliga constitue l’avant-dernier test du Bayern avant le Supercoupe face au Borussia Dortmund samedi de la semaine prochaine. Mardi, le Rekordmeister allemand affrontera encore le club de deuxième division 1. FC Heidenheim.

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FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du FCB

Date

Compétition

Match

Mardi 18 août (18 heures)

Match amical

1. FC Heidenheim vs. FC Bayern

Samedi 22 août (20 h 30)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund vs. FC Bayern

Vendredi 28 août (20 h 30)

Bundesliga

FC Bayern vs. VfB Stuttgart

Mercredi 2 septembre (20 h 45)

DFB-Pokal

VfL Osnabrück vs. FC Bayern

Samedi 5 septembre (18 h 30)

Bundesliga

FC Schalke vs. FC Bayern

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