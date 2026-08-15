Lors d’un duel, l’international autrichien s’est apparemment blessé à la jambe droite. Il n’a pas été possible de déterminer avec certitude à partir des images si le genou, la cuisse ou les deux étaient touchés chez l’Autrichien.

Laimer semblait toutefois souffrir fortement et a quitté le terrain soutenu par deux membres du staff du FC Bayern, avant d’être immédiatement bandé.

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L’entraîneur Vincent Kompany a remplacé le joueur de 29 ans dès la 9e minute par Sacha Boey, qui devrait encore quitter le club munichois lors de cette période de transferts.

Ce duel contre le troisième de la dernière saison de Bundesliga constitue l’avant-dernier test du Bayern avant le Supercoupe face au Borussia Dortmund samedi de la semaine prochaine. Mardi, le Rekordmeister allemand affrontera encore le club de deuxième division 1. FC Heidenheim.

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