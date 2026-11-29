Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Frenkie de Jong est sorti sur blessure dimanche après-midi avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain de 29 ans a dû être remplacé après un épisode inhabituel en seconde période du déplacement sur le terrain du Deportivo La Corogne. La nature exacte de sa blessure reste pour l'heure inconnue.

Au stade de Riazor, Barcelone semblait se diriger vers une victoire relativement facile. Lamine Yamal, Dani Olmo et Raphinha avaient permis aux visiteurs de mener 1-3, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang avait marqué pour l'équipe à domicile.

Mais à la 65e minute, les choses se sont compliquées pour De Jong. L'international néerlandais s'est soudainement assis sur la pelouse après une action apparemment anodine, alors que le ballon était loin de lui.

De Jong s'est rapidement relevé, mais a vite fait comprendre qu'il ne pouvait pas continuer. Le milieu de terrain a demandé à être remplacé et a quitté le terrain en boitant légèrement.

Publicité Publicité

« Pas encore ces galères », a réagi le commentateur Richard van Iterson sur Ziggo Sport en voyant les images de De Jong. « Il faut évidemment faire attention à ce qu'on dit, mais il s'est assis un instant, s'est relevé et il n'avait plus l'air très frais. »

Related Topics

Hansi Flick a ensuite fait entrer Andreas Christensen et Jules Koundé, tandis qu'Eric García est également sorti en même temps que De Jong. L'ancien milieu de terrain de l'Ajax, qui était passé du milieu de terrain à l'axe de la défense peu avant, a rapidement regagné les vestiaires après son remplacement.

De Jong a pu y être examiné par le staff médical de Barcelone. Il pourrait s'agir d'une blessure musculaire.

Publicité

Une nouvelle blessure serait une très mauvaise nouvelle pour De Jong, déjà absent plusieurs mois cette saison. Après la Coupe du monde, le milieu de terrain avait souffert d'une déchirure du ligament latéral interne du genou, qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant plus de trois mois.

Cette blessure au genou avait fait manquer à De Jong quatorze matches au total avec Barcelone et la sélection des Pays-Bas. Lors de la dernière trêve internationale, le joueur aux 71 sélections avait également souffert d'une légère blessure à la hanche, qui l'avait privé du match contre l'Allemagne (défaite 5-0).