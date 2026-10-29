L'équipe de France a reçu un coup potentiel avant la prochaine trêve internationale, après que son défenseur Maxence Lacroix a été contraint de quitter le match entre Chelsea et Liverpool sur blessure, hier soir mercredi, dans le cadre des huitièmes de finale de la Carabao Cup.

Lacroix, âgé de 26 ans, faisait partie du onze de départ de Chelsea dans l'axe de la défense aux côtés de son compatriote Wesley Fofana, mais il s'est blessé avant la fin de la première période, après avoir ressenti des douleurs à l'arrière de la cuisse gauche, pour quitter la pelouse et être remplacé par Levi Colwill.

La blessure est survenue lors d'une contre-attaque de Liverpool, lorsque le défenseur français a ralenti son mouvement juste après avoir pris appui sur sa jambe gauche, avant de demander son remplacement, alors que le score indiquait un match nul 1-1, après que Morgan Rogers et Cody Gakpo ont inscrit les buts des deux équipes sur penalty, sachant que les Reds ont finalement remporté la rencontre aux tirs au but.

Zidane attentif à l'évolution de la blessure de Lacroix

La blessure de Lacroix intervient à un moment délicat, après qu'il est devenu l'un des éléments clés de la défense de Chelsea cette saison, puisqu'il a été titularisé lors de 10 des 11 matchs disputés par l'équipe.

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Cette blessure soulève des doutes quant à la possibilité de son intégration à la liste de l'équipe de France lors de la prochaine trêve internationale, que Zinédine Zidane doit annoncer le 6 novembre, en vue des rencontres face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations, selon la chaîne française RMC.

L'équipe de France affrontera son homologue italienne au stade de San Siro le 12 novembre, avant de défier la Turquie à Bordeaux le 15 du même mois.

Lacroix avait participé aux quatre matchs disputés par l'équipe de France lors de la première trêve internationale sous la houlette de Zidane, et il avait été titularisé lors de trois d'entre eux, aux côtés de Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet et Loïc Badé... Lenny Yoro.

La durée d'absence du défenseur français n'est pas encore connue, dans l'attente de la détermination de la nature de la blessure et de sa gravité, ce qui déterminera ses chances de participer avec la sélection de son pays lors de la prochaine échéance.

Dembélé accroît les inquiétudes de l'équipe de France

Les inquiétudes ne se limitent pas à Lacroix, puisque Zidane fait face à un autre cas d'incertitude concernant la disponibilité d'Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain et lauréat du Ballon d'Or 2025.

Dembélé avait quitté le match de son équipe face au Barça en Ligue des champions avant la fin de la rencontre, après avoir subi une blessure au muscle de la cuisse gauche, qui devrait l'éloigner des terrains pendant trois semaines.

Cette durée signifie que le retour de Dembélé pourrait coïncider avec la trêve internationale, ce qui place sa participation aux rencontres face à l'Italie et à la Turquie dans l'incertitude, et accroît les défis auxquels Zidane est confronté avant d'annoncer sa prochaine liste.