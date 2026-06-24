À quelques jours de son dernier match de groupe contre le Panama, prévu samedi dans le cadre de la Coupe du monde 2026, le camp anglais reste prudent.

Selon la BBC, le staff médical va encore évaluer l’état de Reece James et de Declan Rice avant le dernier match de groupe face au Panama.

Rice, 27 ans, avait quitté le terrain de Boston en boitant après le match nul et vierge contre le Ghana mardi, un épais bandage protégeant son mollet gauche.

Selon plusieurs sources, la blessure ne devrait pas compromettre sa présence plus tard dans la compétition.

Par précaution, le staff médical lui accordera encore quelques jours de repos avant de valider, ou non, sa participation à la rencontre décisive.

Le milieu d’Arsenal avait déjà cédé sa place face à la Croatie en raison d’une douleur nerveuse liée à son genou blessé.

De son côté, James passera également un examen médical avant la rencontre de samedi au New Jersey.

Le joueur de 26 ans a bien disputé l’intégralité de la rencontre face au Ghana, mais il passera tout de même un examen médical dans les 24 heures.

Le capitaine de Chelsea, à l’historique médical chargé, verra sa charge d’entraînement étroitement surveillée.

Selon le Telegraph, il a quitté le stade Gillette en boitant et avec un bandage compressif à la jambe gauche, esquissant un léger sourire devant les médias. Son état physique suscite des interrogations depuis plusieurs jours.

Une charge importante, alors qu’il a déjà disputé 55 matchs avec Arsenal toutes compétitions confondues, plus plusieurs rencontres avec les Three Lions, pour un total de 63 matchs depuis le début de la saison 2025-2026.

Selon le Telegraph, le milieu de terrain souffre d’une névralgie au tendon rotulien. C’est la raison pour laquelle Thomas Tuchel a choisi de le remplacer en seconde période lors du match d’ouverture, alors que la victoire des Three Lions n’était pas encore acquise. L’objectif était clair : préserver le vice-capitaine fraîchement nommé. Comme le répète souvent le sélectionneur anglais : « Le joueur, ses besoins et sa santé passent avant tout. »

Malgré le calendrier chargé, le milieu de terrain n’a pas souhaité s’épancher sur son état de forme. Après le match nul face au Ghana, le joueur d’Arsenal a de nouveau endossé le rôle de vice-capitaine pour remonter le moral des supporters anglais en déclarant : «C’est toujours difficile de jouer contre une équipe qui replie ses onze joueurs en défense, mais nous devons trouver des solutions. Nous avons encore de bonnes chances de terminer en tête du groupe face au Panama, nous devons donc rester positifs.»