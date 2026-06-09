Après la victoire peu convaincante 2-1 de l'équipe nationale néerlandaise contre l'Ouzbékistan en match amical, la presse matinale retient surtout l'absence de Jurriën Timber. Son forfait est un coup dur à l'approche de la Coupe du monde.

Sjoerd Mossou, du Algemeen Dagblad, estime que les Oranje voyageront mardi vers le camp de base de Kansas City avec un goût d’amertume.

La rencontre face aux Ouzbeks a été laborieuse, mais ce n’est pas là l’essentiel de l’inquiétude du sélectionneur Ronald Koeman : « Le plus gros coup dur a été, de loin, la mauvaise nouvelle de lundi concernant Timber, qui doit finalement déclarer forfait pour la Coupe du monde. »

Valentijn Driessen, du Telegraaf, souligne que son remplaçant, Jan Paul van Hecke, a souvent été aligné en l’absence de Timber et a globalement répondu aux attentes, même s’il a connu quelques performances moins abouties.

« Il y a un an, Van Hecke avait tant déçu contre la Finlande que Koeman l’avait laissé aux vestiaires à la mi-temps. En l’absence de Timber, il a ensuite alterné avec Stefan de Vrij en sélection », rappelle le journaliste.

Driessen met en garde le défenseur : « Van Hecke ne peut pas se permettre une performance aussi médiocre qu’à Helsinki sur la plus grande scène, car cela pourrait signifier l’élimination des Oranje. Le fait que Van Hecke, auteur d’une bonne saison à Brighton & Hove Albion et probablement futur joueur de Tottenham Hotspur après la Coupe du monde, n’ait pratiquement plus de concurrence à son poste peut toutefois s’avérer un atout. »

Le NRC souligne les différences entre les deux défenseurs : « Van Hecke est moins mobile que Timber, forfait pour blessure, qui apporte plus de dynamisme et de créativité. »

Willem Vissers, de Volkskrant, manifeste son empathie pour Timber : « Il rentre chez lui. Encore un tournoi manqué, tout comme l’Euro il y a deux ans. »