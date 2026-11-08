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Danny Murphy estime que les rivaux d’Arsenal dans la course au titre de Premier League ont de quoi être très inquiets, alors que l’équipe de Mikel Arteta compte désormais six points d’avance en tête du classement. L’ancien milieu de terrain juge que le club du nord de Londres obtient des résultats phénoménaux sans même évoluer à son meilleur niveau.

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Arsenal creuse l’écart en tête de la Premier League

Arsenal a accru son avance en tête de la Premier League grâce à une victoire 1-0 arrachée à domicile contre Hull samedi. Martin Odegaard a poursuivi sa remarquable saison sur le plan individuel en inscrivant le but décisif, synonyme de trois points cruciaux supplémentaires.

Dans le même temps, Manchester City a subi une défaite retentissante sur le terrain de Nottingham Forest, au City Ground. Liam Delap a inspiré les locaux, qui ont créé la surprise en s’imposant et infligé à City sa troisième défaite consécutive en championnat. Arsenal compte ainsi six points d’avance. Brighton, en grande forme, est la seule équipe à avoir battu Arsenal cette saison. Le club tentera de réduire l’écart lors de la réception de Brentford à l’Amex Stadium.

Murphy met en garde les rivaux d’Arsenal pour le titre

Après les résultats spectaculaires du week-end, Murphy estime que les concurrents d’Arsenal dans la course au titre devraient être très préoccupés par le classement actuel. L’ancien milieu de terrain a souligné que l’équipe de Mikel Arteta occupait confortablement la première place sans avoir montré son meilleur visage pendant une grande partie de la saison.

« Ce qui est inquiétant pour les autres, je pense, c’est qu’ils ont autant de victoires et de points sans avoir vraiment très bien joué », a expliqué Murphy en analysant les matches du week-end dans Match of the Day. « Ils ont peut-être été exceptionnels contre Chelsea, mais à part ça, ils ont surtout réussi à s’imposer de justesse. »

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Arsenal en route vers un titre historique

Arsenal a engrangé le total impressionnant de 27 points lors de ses dix premiers matches de la saison. Murphy a souligné que les équipes disposant d’un tel avantage statistique à ce stade finissent généralement par remporter la Premier League.

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« Avec ces chiffres, 27 points après dix matches, ce club remporte normalement le titre », a ajouté l’ancien milieu de Liverpool et de Tottenham.

Murphy a également livré une prédiction inquiétante pour le reste du championnat, affirmant qu’Arsenal se trouvait dans une excellente position. Il a ajouté : « Cette équipe a encore une marge de progression, cela ne fait aucun doute. »

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De grandes affiches à l’horizon

Arsenal cherchera à conserver sa solide emprise sur la première place lors de la reprise du championnat après la trêve internationale. Le club se déplacera à St James' Park pour affronter Newcastle en Premier League.

Après ce match contre Newcastle, les hommes d’Arteta devront rapidement se préparer à un défi européen de taille. Ils recevront le Borussia Dortmund en Ligue des champions seulement trois jours plus tard. Arsenal accueillera ensuite Manchester City dans le nord de Londres pour une rencontre qui pourrait peser lourd dans la course au titre.