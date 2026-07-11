Injustice ou justification des résultats… 5 décisions arbitrales qui ont déclenché la polémique lors de la Coupe du monde 2026

La Coupe du monde 2026 a suscité plusieurs plaintes officielles concernant les décisions arbitrales et l’utilisation de la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), dans un contexte de vive polémique sur l’équité de certaines décisions cruciales. D’un côté, des acteurs y voient un parti pris flagrant et des erreurs majeures ; de l’autre, certains estiment qu’il s’agit seulement de tentatives de justifier des défaites.

À ce stade, cinq sélections ont officiellement saisi la Fédération internationale de football association (FIFA), tandis qu’une cinquième a contesté des aspects organisationnels, sans viser directement l’arbitrage. S’y ajoutent de nombreuses critiques, pour l’instant informelles, émanant d’entraîneurs, de responsables ou de joueurs et portant sur le niveau général de l’arbitrage dans la compétition.

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Égypte : de vives accusations contre les arbitres du match contre l’Argentine

L’Égypte, éliminée en huitièmes de finale après sa défaite 3-2 contre l’Argentine, a adopté la position la plus ferme. La Fédération égyptienne a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, réclamant l’ouverture d’une enquête urgente sur la performance de l’arbitre français François Léticier et de son équipe.

La fédération égyptienne a accusé l’arbitre et ses assistants d’avoir commis des « erreurs graves » et d’avoir appliqué un « deux poids, deux mesures », notamment après l’annulation d’un but égyptien pour une faute lors de la construction de l’attaque et le refus d’accorder un penalty à Mohamed Salah dans le temps additionnel.

Il a également demandé l'exclusion de l'équipe arbitrale française des prochaines rencontres de la compétition.

Croatie : « Utilisation abusive de la technologie »

La Fédération croate de football (HNS) a adressé une lettre officielle au président de la FIFA, Gianni Infantino, dénonçant un « abus de technologie » lié à l’utilisation du VAR et du capteur de balle.

Cette protestation fait suite à l’élimination de la Croatie face au Portugal. La fédération conteste à la fois l’application du protocole VAR ayant conduit à l’octroi d’un penalty en faveur du Portugal et la décision de hors-jeu, validée par les données du capteur, qui a annulé l’égalisation croate.

La Fédération croate a qualifié ces événements de « violation de l’esprit du jeu ».

Brésil : contestation de l’annulation d’un but de Vinícius

La Confédération brésilienne de football (CBF) a déposé une réclamation officielle après l’annulation du but de Vinicius Junior contre l’Écosse par le VAR, réclamant une application uniforme et transparente des critères d’intervention de la technologie, et jugeant que la décision ne constituait pas une « erreur manifeste et flagrante ».

Elle a par ailleurs demandé que l’arbitre mexicain César Ramos ne soit plus désigné pour les prochaines rencontres de la Seleção, évoquant un « passé négatif » avec cet officiel.

Algérie : une réclamation hâtive après une touche de Messi

L’Algérie a été la première sélection à déposer une plainte officielle, à l’issue de son match contre l’Argentine lors de la phase de groupes.

Le dossier portait sur l’absence de sanction à l’encontre de Lionel Messi après son intervention sur la jambe du capitaine des Verts, Aïssa Mandi, un incident que la Fédération algérienne a estimé passible d’un carton rouge.

Belgique et le coup de tonnerre Balogun

La Fédération belge a contesté la décision de la FIFA de suspendre l’application de la suspension automatique infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors des 32es de finale contre la Bosnie-Herzégovine, ce qui lui a permis d’affronter les Diables Rouges en 16es de finale.

La Fédération belge a adressé une lettre officielle afin d’obtenir une copie de la décision et des éclaircissements sur le fondement juridique invoqué par la FIFA, estimant que cette mesure était contraire au règlement du tournoi et au code disciplinaire, qui prévoit une suspension automatique à la suite d’un carton rouge.

Elle a par ailleurs dénoncé la gestion de la FIFA, estimant que sa simple demande d’explications avait été requalifiée en recours avant d’être rejetée pour vice de forme, et a annoncé qu’elle poursuivrait les démarches nécessaires « pour défendre les principes d’équité et de transparence ».

L’Iran : contre les États-Unis, pas contre l’arbitrage

Quant à l’Iran, il a déposé une plainte officielle non pas contre l’arbitrage, mais contre les États-Unis, en raison des restrictions de voyage et de visa imposées à la délégation de l’équipe nationale, que la Fédération iranienne a jugées préjudiciables à la préparation technique de l’équipe.