Le défenseur portugais d'Al-Ittihad, Danilo Pereira, a ouvert le feu sur l'arbitre de la rencontre face à Al-Khaleej, après le match nul 1-1 lors de la première journée de la Roshn Saudi League, affirmant qu'un certain nombre de décisions arbitrales ont directement influencé le résultat du match.

Pereira s'est adressé aux médias à l'issue de la rencontre, commentant la décision de siffler une faute contre lui ayant entraîné un carton rouge, tout en réclamant un penalty en faveur d'Al-Ittihad, estimant que ces décisions n'ont pas été justes envers son équipe.

Pereira : un penalty aurait dû être accordé à Al-Ittihad

Le défenseur portugais a déclaré à propos d'une action dans la surface de réparation : « Bien sûr, la décision de l'arbitre était erronée, nous aurions dû obtenir un penalty après que j'ai été poussé par derrière », affirmant qu'Al-Ittihad méritait d'avoir une occasion de marquer sur penalty.

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Pereira est également revenu sur la faute qui a été sifflée contre lui et qui a entraîné son expulsion, expliquant que les circonstances de l'action ne justifiaient pas la sanction qu'il a subie. Il a déclaré : « Le ballon était en hauteur et mon regard était dirigé vers lui, l'intervention n'était ni intentionnelle ni marquée par une grande force, et il n'y a même pas eu de contact franc. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas ce que l'arbitre a vu sur cette action, je le dis clairement : la décision de l'arbitre était très mauvaise », dans une critique directe de l'arbitre, d'autant plus que le carton rouge a contraint Al-Ittihad à terminer le match à dix joueurs et a affecté sa capacité à conserver son avance.

L'expulsion a compliqué la tâche d'Al-Ittihad

Pereira a souligné que l'infériorité numérique a rendu la tâche d'Al-Ittihad plus difficile durant les minutes restantes, déclarant : « Après avoir reçu le carton rouge, il est devenu difficile pour nous de revenir dans le match à dix joueurs. »

Malgré cela, le défenseur portugais a affirmé que son équipe avait eu des occasions qui lui auraient permis de sceller le match et de décrocher la victoire, mais qu'elle n'a pas réussi à les exploiter comme il le fallait. Il a ajouté : « Malgré cela, je pense que nous avons eu des occasions de marquer, mais nous n'avons pas pu les exploiter comme il le fallait. »

Pereira a conclu ses propos en insistant sur la nécessité de dépasser ce qui s'est passé et de se concentrer sur l'avenir, déclarant : « C'est ainsi qu'est le football, maintenant nous devons nous concentrer sur le prochain match », dans une tentative de tourner la page de la rencontre face à Al-Khaleej et de se préparer pour la prochaine échéance.