"Injouable", "trop fort", "30 à 40 buts" : Haaland a déjà conquis l’Angleterre

Auteur d’un doublé pour son premier match de Premier League avec Manchester City, Erling Haaland a déjà mis tout le monde d’accord.

Il avait annoncé la couleur, en match amical, avec un but inscrit dès ses premières minutes jouées sous le maillot de Manchester City, où il a été transféré cet été en provenance de Dortmund pour 60 millions. Puis il a déçu, malgré lui, lors du Community Shield perdu par les Skyblues face aux Red Devils (1-3), en manquant notamment une énorme occasion de but. Mais il s’est rattrapé.

"Bonne chance aux défenseurs !"

Et de quelle manière ! Le week-end qui vient de s’écouler rimait avec reprise de la PL, et Haaland était bien évidemment attendu au tournant par les observateurs. Sa réponse ? Un doublé pour son premier match de Premier League, face à West Ham (2-0). Vous l’aurez compris, le bonhomme compte se battre pour le titre de meilleur buteur, et il a d’ores et déjà séduit les consultants.

"Haaland apporte différentes options. Quand les adversaires de City pousseront, il sera une menace désormais. Ce sera un nouveau challenge pour les défenseurs. West Ham n’a pas tenu. (…) En tirant les penaltys, il peut marquer entre 30 et 40 buts cette saison s’il reste en forme et en bonne santé. Bonne chance aux défenseurs !", a déclaré Roy Keane sur le plateau de Sky Sports.

Neville le trouve "injouable"

Une autre légende des Red Devils, Gary Neville, a également été impressionnée. "Il est injouable. (…) Peu de joueurs ont tout pour eux : le physique, la puissance, la finition, l’intelligence, le sens du timing. Quand on jouait contre Zinédine Zidane ou Cristiano Ronaldo, on se sentait impuissant. (…) Des défenseurs habitués à ne pas commettre d’erreur seront impuissants : il est trop fort, trop rapide", a estimé l’ancien latéral droit anglais.