Iniesta se voit un futur en tant qu'entraîneur mais pas forcément au Barça

Andrés Iniesta a parlé de son futur qu'il imagine possiblement comme entraîneur mais pas forcément du Barça.

Andrés Iniesta a rejoint le club de la J-League, le Vissel Kobe, pour le dernier chapitre de sa carrière.



Il a remporté neuf titres en Liga et quatre ligues de champions avec le club Blaugrana et envisage bien de transmettre ses expériences à des joueurs dans le futur.



"Je ne sais pas ce que l'avenir réservera. Je ne dirais pas que je n’aimerais pas être entraîneur du Barca, mais je ne peux pas dire que c’est une chose à laquelle je pense", a déclaré le joueur de 34 ans dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.



"Oui, il est vrai qu'avec le temps, je vais réaliser la vision d'être entraîneur. C'est comme ça que je me vois mais quand je quitte le football, je suppose que tout peut être différent. Nous verrons."



"J'aimerais revenir ici [à Barcelone]. Je me sens chez moi et à l'avenir, j'espère pouvoir transmettre ce que j'ai appris et ce que j'ai ressenti pour ce club", a-t-il indiqué.



L’ancien coéquipier d’Iniesta, Lionel Messi, reste l'élément différentiel du Barça et forcément, le natif de Fuentealbilla a été élogieux envers lui.

À lire également : Interview - Avant Barça-Celta, Aleksandr Mostovoï : "Impossible d'arrêter Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps"



"Messi peut faire ce qu'il veut. Dans n'importe quelle position, il pourrait être le meilleur", a ajouté Iniesta.



"Il y a des délimitations très spécifiques au milieu de terrain qui sont peut-être plus positionnelles, d'une typologie différente de celle de Leo.



"Mais il peut jouer où il veut, car c'est lui qui marque le plus de buts et offre le plus de buts. L'important, c'est qu'il continue de jouer et qu'il joue à sa guise", a estimé Iniesta.

En Liga cette saison, Lionel Messi demeure le meilleur buteur de la compétition avec 14 buts inscrits en 14 matches en dépit d'une blessure qui avait dû l'éloigner des terrains durant 3 semaines.