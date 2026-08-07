Ingérence dans la gestion : l'histoire de la clause qui a écarté Nawaf Al-Aqidi d'Al-Nassr

Des rapports de presse ont révélé la condition posée par le gardien saoudien Nawaf Al-Aqidi pour rester à Al-Nassr la saison prochaine, laquelle a conduit à une décision définitive concernant son départ.

Des rapports de presse avaient révélé l'accord d'Al-Nassr pour vendre Al-Aqidi à son homologue Al-Fateh durant le mercato estival actuel, et ce après l'arrêt des négociations pour le renouvellement de son contrat pour une période supplémentaire.

Le journaliste saoudien Abdullah Al-Marzouq a affirmé que la raison de l'échec des négociations de prolongation tient à une condition posée par Nawaf Al-Aqidi, qui touche au cœur du travail administratif du club.

Le gardien saoudien a imposé à Al-Nassr de ne recruter aucun autre gardien étranger pendant la durée de sa présence au sein de l'équipe, ce qui a fait échouer les négociations entre les deux parties.

Al-Nassr négocie actuellement avec Al-Fateh afin d'obtenir une somme d'argent en contrepartie de Nawaf Al-Aqidi, en plus de s'attacher les services de son gardien saoudien Abdulhadi Al-Alwan et de son arrière droit Saïd Baatiyah.

Al-Aqidi (26 ans) est considéré comme un pur produit du centre de formation d'Al-Nassr, où il a été promu en équipe première en 2019, mais il n'est pas parvenu à s'assurer une place de titulaire, avant de partir en prêt à Al-Taï en 2022, puis à Al-Fateh en 2025.

Bien qu'il ait débuté la saison dernière comme titulaire dans les buts de l'« Al-Alami », il est ensuite retourné sur le banc des remplaçants en raison de quelques erreurs commises en milieu de saison, notamment lors des rencontres face à Al-Qadisiyah et Al-Hilal en Roshn League.

Le jeune gardien a par ailleurs perdu sa place de titulaire en sélection saoudienne, après les erreurs commises lors du match amical contre l'Égypte en mars dernier, si bien que le vétéran Mohammed Al-Owais gardera les cages de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026 à sa place.