INFO GOAL : Sans proposition, Sampaoli préfère le Brésil, mais n'exclu pas un retour en Europe

L'entraîneur argentin est libre de tout contrat depuis son départ de Marseille début juillet.

Libre de tout contrat depuis qu'il a quitté prématurément l'Olympique de Marseille début juillet en raison d'un mercato trop lent et insatisfaisant à son goût, l'entraîneur Jorge Sampaoli souhaite retourner travailler au Brésil, où il a été sur le banc de touche de Santos et de l'Atlético-MG. Cependant, il n'exclu pas de retourner en Europe, comme l'a appris GOAL.

Un avenir totalement ouvert

L'Argentin possède une résidence à Rio de Janeiro depuis qu'il a été à la tête de Santos en 2019. L'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine se sent bien dans le pays auriverde et pense que rester sur le marché local serait intéressant pour la suite de sa carrière, surtout dans une équipe qui se bat pour remporter des titres.

Jorge Sampaoli n'a pas encore reçu d'offres pour entraîneur une nouvelle équipe, comme l'a découvert GOAL. Jusqu'à présent, il n'a été courtisé par aucune ligue attrayante - il n'y a aucun intérêt de la part des Brésiliens ou des équipes étrangères. Il faut dire que l'Argentin a quitté son dernier poste il y a moins de deux mois et les équipes avaient déjà préparées leur saison à venir.

Sampaoli ambitieux

L'Argentin a informé son staff qu'il souhaitait travailler au Brésil, mais qu'il aimerait jouer dans un géant du pays. L'idée est de se battre pour des titres si le retour au pays est confirmé. À la tête de Marseille la saison dernière, Jorge Sampaoli a dirigé l'équipe lors de 56 matches, avec 30 victoires, 14 nuls et 12 défaites. Au cours de cette période, l'équipe a marqué 93 buts et en a encaissé 58. L'équipe a été deuxième de la Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain.

L'OM a également été jusqu'en demi-finale de la Conférence League mais s'était incliné contre le Feyenoord. En 2019, lors de son passage à Santos, Jorge Sampaoli a compilé 35 victoires en 63 matches joués, mais est parti par la petite porte. Sous les couleurs d'Atlético-MG, il y a eu 22 victoires en 39 matches disputés.