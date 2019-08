INFO GOAL - Réunion entre le Real Madrid et l'agent de Bruno Fernandes

L'international portugais dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros, mais le Sporting demande 80 millions d'euros.

Et si le coup de publicité de Cristiano Ronaldo avait fonctionné ? Il y a quelques jours au micro de la TVI, l'ancien numéro 7 du affichait son incompréhension concernant le faux départ de Bruno Fernandes : "En équipe nationale, vous avez Joao Cancelo, Bruno Fernandes... D'ailleurs personne ne sait pourquoi il ne part toujours pas. Il mérite un transfert. En équipe nationale, vous avez beaucoup de talent, je vois donc la lumière au bout du tunnel. Cette nouvelle génération sera peut-être la meilleure au niveau du talent, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi en vouloir. Je lui ai parlé à Bruno Fernandes. Je suis un capitaine qui veut aider et être aidé".

Annoncé dans le viseur de , , et le Real Madrid tout au long de l'été, Bruno Fernandes qui dispose d'un bon de sortie de la part du Sporting est pour le moment toujours un joueur des Lions. L'international portugais a longtemps été proche d'un départ chez les Red Devils, qui souhaitaient en faire le remplaçant de Paul Pogba, en cas de départ de ce dernier, mais n'étaient pas prêts à répondre aux exigences du Sporting.

Et finalement, Bruno Fernandes va peut-être marcher dans les pas de son coéquipier en sélection nationale, Cristiano Ronaldo, pas en rejoignant les Red Devils, un club où CR7 a également évolué, mais bel et bien en rejoignant le Real Madrid. En effet, selon les informations de Goal, la Casa Blanca s'est lancée de plus belle à la quête de Bruno Fernandes afin de le signer le plus rapidement possible. Face à l'impossibilité de faire venir Paul Pogba, le Real Madrid accélère pour signer le meilleur joueur du championnat portugais la saison dernière.

80 millions d'euros demandés

L'article continue ci-dessous

Les Merengue ont pris contact avec l'agent de Bruno Fernandes et veulent conclure ce dossier le plus rapidement possible. La première prise de contact, selon les informations de Goal, a déjà eu lieu : un émissaire du Real Madrid a rencontré l'agent du Portugais pour le sonder sur un possible transfert. Le Real Madrid a également fait une demande de transfert au Sporting, de club à club, et la réponse a été claire : les Lions demandent 80 millions d'euros. Un prix élevé.

Certes, la priorité de Zinedine Zidane a toujours été de recruter Paul Pogba, mais malgré tout le club madrilène a remis le nom de Bruno Fernandes sur la table, car ils considèrent que renforcer le milieu de terrain est une priorité. Bruno Fernandes est très coté sur le marché. Pour rappel, le Sporting a déjà refusé plusieurs offres, notamment une de Tottenham à 60 millions d'euros. "Bruno Fernandes ne partira pas pour 60 millions d'euros. Il vaut beaucoup plus", avait alors justifié le président du Sporting .

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Bruno Fernandes dispose d'une clause libératoire à hauteur de 100 millions d'euros. Un montant avec pour but de refroidir les ardeurs des géants européens. Selon des sources proches du dossier consultées par Goal, le Real Madrid veut bel et bien le joueur, mais ne payera pas la clause libératoire et négocieront un prix moins élevé. Le Real Madrid a donc lancé la seconde pour Bruno Fernandes et négocie actuellement le transfert avec le Sporting. Ce ne sera ni simple ni peu cher, mais comme l’a appris Goal, la Casa Blanca a déjà rencontré son agent pour poser la première pierre de sa possible signature.