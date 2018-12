INFO GOAL - Rafa Camacho (Liverpool) vers le Sporting en prêt

Selon les informations de Goal, le Sporting Club souhaiterait récupérer en prêt le jeune milieu de terrain offensif de Liverpool, Rafa Camacho.

Liverpool a reçu une offre du Sporting CP pour un prêt du jeune ailier portugais Rafa Camacho. Le club de Lisbonne souhaiterait un prêt portant sur les 6 prochains mois.



Âgé de 18 ans, Camacho est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de l'Academy de Liverpool.



Ce milieu offensif n'a pas encore joué pour les Reds en équipe première mais a déjà été appelé sur le banc pour les matches contre Burnley et Manchester United ces dernières semaines. International portugais U20, il devrait signer un nouveau contrat à Anfield avant de partir en prêt.



Bien qu’il s’agisse avant tout d’un ailier, Camacho peut également glisser à un poste plus défensif, au milieu, voire dans un rôle de défenseur latéral. Il avait été considéré comme une option plausible pour le poste de latéral droit après les blessures de Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold et Nathaniel Clyne.



Malgré ces perspectives de temps de jeu pour la suite de la saison, ce grand espoir du LFC devrait aller chercher des minutes au Portugal, sauf retournement de situation.