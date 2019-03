INFO GOAL - Otamendi prêt à quitter Manchester City l'été prochain

Le défenseur argentin songe à un départ de Manchester City lors du prochain mercato estival.

Nicolas Otamendi est prêt à quitter cet été.



Selon des sources proches d'Otamendi, l'Argentin n'ira pas au conflit avec son club, mais il envisagerait sérieusement de partir en cas d'offre intéressante dans un club compétitif. La garantie d'avoir du temps de jeu est sa condition première.



Les Wolves, son ancienne équipe de Valence et même la Super League chinoise sont des destinations qui sont revenues ces derniers mois, en particulier à cause de l'influence de son agent, Jorge Mendes, qui entretient des liens étroits avec les décideurs de chacune de ces pistes.



Otamendi, 31 ans, a quitté Porto, autre club très attaché à Mendes, pour Valence lors de la saison 2014-15 et il serait prêt à retourner à Mestalla.



L'international argentin a signé un nouveau contrat jusqu'en 2022 en janvier dernier, mais la concurrence de John Stones et Aymeric Laporte l'a fait baisser dans la hiérarchie de Pep Guardiola ces derniers mois.



Bien qu'il soit entendu qu'Otamendi n'est pas déterminé à partir, la réalité de sa situation peut signifier que City prendra la décision à sa place, City étant dans une logique d'anticipation pour ses prochaines cibles comme le club l'a montré ces dernières années, où il s'est énormément renforcé défensivement.

La situation d'Otamendi pourrait donc se décanter avant le début de l'été.



Pour le remplacer, le prometteur défenseur de l' , Matthijs De Ligt, plait beaucoup au club anglais. Des discussions ont déjà été entamées l'année dernière avec l'entourage du joueur, mais comme pour De Jong, la liste des prétendants est longue, et Barcelone fait de gros efforts actuellement pour remporter la mise.



Toujours selon nos informations, City apprécie également le profil de Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter, même si le tarif élevé pour ce joueur (100 millions d'euros) pourrait refroidir les décideurs du club.