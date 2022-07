INFO GOAL - Mercato : Zinchenko vers Arsenal pour 36 millions d'euros

L'international ukrainien, qui a remporté quatre titres de Premier League à l'Etihad Stadium, est sur le point de s'engager avec les Gunners.

Oleksandr Zinchenko est prêt à rejoindre Arsenal après que Manchester City ait accepté une offre de 36 millions d'euros pour l'international ukrainien, GOAL peut le confirmer. Le joueur de 26 ans a également accepté les termes personnels d'un contrat de quatre ans avec les Gunners, qui pourraient également payer 2 millions de livres supplémentaires.

L'international ukrainien se trouve actuellement à Houston pour une tournée de pré-saison avec Manchester City, mais il doit passer une visite médicale avant que le transfert ne se concrétise. Arsenal espère qu'il sera en mesure de conclure l'accord avec les Cityzens et Zinchenko afin que ce dernier rejoigne l'équipe aux États-Unis cette semaine.

Pourquoi Arsenal le veut-il ?

L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, connaît bien Zinchenko pour l'avoir côtoyé à l'Etihad Stadium en tant qu'entraîneur adjoint de Pep Guardiola. Le joueur de 25 ans a passé la plupart de son temps à jouer en tant qu'arrière gauche, mais il renforcera les options au milieu de terrain à Arsenal et fournira une alternative à Kieran Tierney sur le couloir gauche.

Après Gabriel Jesus, qui a fait le même choix plus tôt cet été, Zinchenko a une mentalité de gagnant, ayant joué un rôle important dans chacun des quatre titres de Premier League remportés par Manchester City au cours des cinq dernières années. Il a également démontré ses qualités de leader, notamment au sein de son équipe nationale, et peut apporter une mentalité de gagnant à un club qui souhaite retrouver la Ligue des champions.

Quelle est la prochaine étape pour City ?

Pep Guardiola est maintenant prêt à intensifier sa recherche d'un remplaçant à Zinchenko sur le côté gauche de la défense, l'arrière gauche de Brighton Marc Cucurella étant sa principale cible. Manchester City a déjà dépensé plus de 100 millions d'euros pour Erling Haaland et Kalvin Phillips pendant l'été, mais a également récupéré de l'argent avec les ventes de Zinchenko, Gabriel Jesus et Raheem Sterling à Chelsea.

Brighton réclamerait environ 55 millions d'euros pour Marc Cucurella, mais Manchester City voudrait faire baisser le prix pour le défenseur espagnol qui n'a joué qu'une saison en Premier League. Il y aurait des alternatives si un accord ne peut être trouvé, Borna Sosa de Stuttgart étant considéré comme une alternative potentielle.