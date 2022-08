INFO GOAL - Mercato : Valence à un pas de recruter Edinson Cavani

L'Uruguayen de 35 ans, qui voit d'un bon œil l'offre de Valence, pourrait finaliser son transfert si Gomez et Marcos André partent.

Edinson Cavani est pressé de régler son avenir. Le marché des transferts se termine le 1er septembre à 00h00 et sa meilleure option est du côté de Mestalla. L'Uruguayen, qui a 35 ans et en aura 36 en février prochain, est très proche de devenir un joueur de Valence. Après avoir rejeté une offre de Boca Juniors et écarté une très bonne offre financière du club français de Nice, tout porte à croire que Cavani pourrait finir par jouer à Valence.

Comme l'a rapporté l'émission de radio "Tribuna Deportiva" il y a quelques semaines, Cavani a toujours été une option que Valence envisageait sur le marché des transferts. Une opération compliquée, mais pas impossible, si elle était mûrie et cuite à feu doux. Les conditions semblent être réunies et les négociations progressent. Cavani pense que Mestalla serait idéal pour lui. Il pourra jouer en Liga, jouer pour un club historique, continuer son développement et être capable d'arriver en forme pour la Coupe du Monde au Qatar, qu'il jouerait pour l'Uruguay, et ensuite dire au revoir à la "Celeste".

Pas Boca, pas Nice, pas Villarreal : Valence

Comme GOAL l'a rapporté le 18 août, et malgré les nombreuses informations des médias selon lesquelles l'Uruguayen avait un accord avec Villarreal, Cavani est plus proche que jamais de devenir le prochain attaquant de Valence. Il est vrai que l'intérêt du "sous-marin jaune" a fait l'objet de spéculations et qu'il s'agit d'un attaquant qui ne déplaît pas à Unai Emery, mais le club de Castellón n'a manifesté aucun intérêt, n'a pas fait de geste et, comme l'a appris GOAL, n'a jamais fait d'offre pour Cavani, qui n'était pas une priorité sur le marché.

Après avoir refusé une offre de Boca Juniors pour jouer en Argentine, Nice a fait irruption sur la scène. Des sources solvables expliquent à BUT que l'offre de Nice était, financièrement, la meilleure. Ils étaient prêts à payer l'Uruguayen environ 5 millions net par saison. Il ne s'est pas cristallisé. Valence, en revanche, fait des progrès pour l'Uruguayen.

Deux saisons et un salaire net de près de deux millions d'euros.

L'attaquant voit d'un bon œil l'offre que le club Che lui a faite et attend le "feu vert" de la capitale de Valence pour officialiser sa signature. Pour cela, il faut une situation qui dépend de Cavani : accepter l'offre de près de 2 millions nets par an que lui propose Valence dans un contrat de deux saisons. C'est l'offre que Valence peut se permettre de faire afin de ne pas dépasser ses paramètres financiers et de faire entrer son salaire dans le "fair play" financier imposé par la Liga. Selon GOAL, Cavani serait prêt à arriver à ces conditions.

La grosse pierre d'achoppement : le départ de Marcos André et Maxi Gómez

Au-delà de l'acceptation d'un salaire conforme à ce que Valence peut payer actuellement, pour que Cavani arrive, il faudrait aussi qu'il y ait un fait qui soit complètement étranger à l'Uruguayen. Que Valence, qui a à peine une marge de "fair-play" financier pour pouvoir signer autour de 7-8 millions d'euros, peut "placer" Marcos André ou Maxi Gómez sur la liste des transferts, avec des offres du Rayo Vallecano et de Fenerbahçe, respectivement. Le départ de ces deux joueurs créerait un espace suffisant dans la masse salariale pour faciliter l'arrivée de Cavani.