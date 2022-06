Info Goal - Mercato : Raphinha proche de signer à Arsenal plutôt qu'au Barça

Le Brésilien ne va pas attendre le Barça et espère signer à Arsenal cette semaine. Les sources de Leeds affirment ne rien savoir du club catalan.

Le FC Barcelone a passé des mois à considérer Raphinha comme le favori pour remplacer Ousmane Dembélé. Le contrat du Français expire le 30 juin et les Blaugrana n'ont aucune chance de le renouveler en raison de ses exigences financières élevées. Les Blaugrana ont donc décidé d'acquérir l'ailier gauche de Leeds United en connaissant les contraintes financières qui leur ont été imposées ces dernières saisons.

Arsenal profite de la situation économique du Barça

Le Barça a l'atout de pouvoir compter sur Deco, son homme de confiance au Brésil et le représentant direct de Raphinha, mais le club espagnol n'a pas encore la capacité économique qui lui permettra d'obtenir les fameuses "palancas", qui doivent être obtenues avant le 31 juillet pour pouvoir augmenter la limite salariale de la saison prochaine.

Le père de Raphinha évoque le Barça

Cependant, le joueur a d'autres offres - plus élevées en termes de salaire - et, selon GOAL, Raphinha est sur le point de signer pour Arsenal. Les Gunners ont pris l'avantage dans le dossier et, si rien ne change, Raphinha rejoindra le club londonien cette semaine. Des sources fiables ont admis à GOAL que le joueur ne veut pas attendre.

Le Barça a "disparu" d'après Leeds

Ni "leviers", ni réductions de salaire, ni départ de joueurs importants comme Frenkie de Jong pour libérer de la place dans la masse salariale. En fait, le club anglais n'a aucune nouvelle du Barça. "Ils ont disparu", dit-on depuis les bureaux d'Elland Road. Compte tenu de la situation du FC Barcelone, Arsenal a fait le travail pour finir en tête de la bataille pour obtenir l'ailier brésilien.

Le Barça sur un jeune prodige de Sporting

Et ils réussiront leur pari - si tout se passe comme prévu - d'après des sources proche du club de Leeds, dans les prochains jours. Leeds United demandait environ 50 millions pour l'attaquant gaucher, un chiffre que le Barça n'a pas voulu payer dès le départ. En fait, une relégation en Championship aurait facilité l'opération pour les Culés, qui l'auraient sorti d'Angleterre pour environ 25 millions, car le désir initial du joueur - et de son agent Deco - était de porter les couleurs Blaugrana.

Mais avec Leeds qui est parvenu à se maintenir en Premier League, il n'y a aucune obligation de vendre le Brésilien et le prix reste prohibitif pour le Barça, ce qui a poussé le club catalan à interrompre les communications avec l'équipe anglaise. Aucune nouvelle offre n'ayant été faite, Leeds et Raphinha lui-même ont décidé d'aller voir ailleurs. Si rien ne se passe du côté du Barça, le Brésilien rejoindra Arsenal.