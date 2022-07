INFO GOAL - Mercato : Manchester United prend de l'avance sur Arsenal pour Lisandro Martinez

Des discussions sont en cours avec l'Ajax Amsterdam concernant un transfert pour le défenseur international argentin.

Manchester United a intensifié ses manoeuvre pour recruter Lisandro Martinez et est actuellement en discussion avec l'Ajax Amsterdam afin de trouver un accord pour le transfert de l'international argentin. Arsenal s'est également intéressé au défenseur albiceleste cet été, mais n'a pas réussi à trouver un accord sur le prix avec le club néerlandais.

Man Utd fait pression sur l'Ajax

Les deux clubs de Premier League ont déjà vu plusieurs offres rejetées par l'Ajax Amsterdam pour le joueur de 24 ans, qui a passé les trois dernières années à Amsterdam après son transfert de Defensa y Justicia en 2019. L'Ajax n'a toujours pas accepté d'offre de la part d'une équipe pour Martinez, malgré les offres fermes d'Arsenal et de Manchester United.

Ten Hag identifie les manques de Manchester United

Les champions néerlandais voudraient environ 50 millions d'euros pour le défenseur, qui peut évoluer en défense centrale ou à gauche. Aucun des deux clubs n'a atteint ce chiffre, la dernière offre d'Arsenal s'élevant à environ 40 millions d'euros, plus 5 millions d'euros en complément. Manchester United s'est aligné sur cette offre et bien qu'elle ait également été rejetée, des sources ont confirmé à GOAL que United est le club qui fait activement pression pour trouver un accord avec l'Ajax.

L'Ajax prêt à baisser ses exigences ?

Alors qu'Arsenal ne s'est pas officiellement retiré de la course pour Lisandro Martinez, c'est Manchester United qui est maintenant en contact régulier avec le champion des Pays-Bas en titre pour tenter de trouver un accord. Et après avoir tenu bon pendant des semaines, on pense maintenant que l'Ajax est prêt à trouver un accord pour céder le défenseur.

La pique de Haaland à Manchester United

L'article continue ci-dessous

Lisandro Martinez est catégorique sur son désir de rejoindre la Premier League cet été et a demandé à l'Ajax de le laisser partir. Il a exhorté le club néerlandais à trouver un accord, le défenseur ayant réitéré son désir de rejoindre l'Angleterre lors d'une réunion à Amsterdam la semaine dernière. Des sources proches du joueur ont toujours pensé que Manchester United pourrait avoir l'avantage sur Arsenal dans la course à Lisandro Martinez.

La raison principale est bien évidemment la relation du défenseur avec Eric ten Hag - qui était son entraîneur à Amsterdam avant son départ à Old Trafford en fin de saison. Mais Lisandro Martinez n'a jamais exclu un transfert à Arsenal et a été impressionné par la vision que le club du nord de Londres a transmis à ses représentants.