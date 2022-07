INFO GOAL - Mercato : Le FC Barcelone est optimiste pour Jules Koundé

Les géants catalans n'ont pas encore fait d'offre formelle pour le Français, bien que les deux clubs admettent avoir entamé des discussions.

Jules Koundé va rejoindre le FC Barcelone la saison prochaine. Le Français n'a pas bouclé son transfert à Chelsea alors que le club anglais l'avait pratiquement scellé pour l'emmener à Stamford Bridge et il a rejoint le camp d'entraînement de Séville au Portugal en attendant une offre formelle du Barça. Cette offre écrite n'est pas encore arrivée, mais des sources des deux clubs admettent à GOAL que les discussions sont ouvertes et que les positions se rapprochent.

Chelsea proche de l'abandon

A Barcelone - ou à Dallas, où se trouvent de nombreux dirigeants du club catalan - on se montre optimiste quant à la possibilité de trouver un accord avec le FC Séville, qui ne laissera toutefois pas partir Jules Koundé pour moins de 60 millions d'euros et qui n'acceptera pas que le club catalan essaye d'inclure des joueurs en monnaie d'échange afin de faire baisser l'indemnité de transfert.

Chelsea, selon GOAL, jeudi, a laissé entendre à Séville qu'ils allaient augmenter leur offre à 65 millions d'euros mais cette offre n'a jamais été formalisée. Jules Koundé avait un accord avec les Blues et envisageait même de chercher une maison à Londres. Les événements ont commencé à changer le jeudi après-midi lorsque Koundé a décidé de voyager avec Séville à Lagos alors que l'idée était qu'il reste dans la capitale andalouse.

Séville ne baissera pas ses exigences

Dès samedi, les médias catalans ont commencé à parler d'un appel clé de Xavi pour faire changer d'avis le joueur et le convaincre de les attendre et l'optimisme a repris le dessus. Selon "El Desmarque", Séville pense que Chelsea s'est retiré des négociations, mais même s'il n'y a pas d'offre formelle et que le Barça reste le seul prétendant à la signature, le club andalou ne baissera pas ses ambitions de récolter entre 60 et 65 millions pour le joueur.

L'optimisme des Catalans est dû au fait que, au moins, le Barça peut approcher Séville pour négocier pour un joueur qui, il y a deux mois, était considéré comme impossible à recruter pour le club catalan. Sans l'activation des leviers économiques - c'est-à-dire la vente d'actifs - les recrutements semblaient irréalisables.

S'il est vrai que la vente de 25% des droits télévisés ne suffit pas à faire signer de nouveaux joueurs, l'objectif n'est plus aussi chimérique qu'au début du mois de juin. Malgré l'optimisme, le FC Barcelone demande de la patience. Des sources au sein du club pensent que l'accord sera conclu, mais elles sont prudentes quant au timing et ne veulent pas commenter la possibilité que le joueur rejoigne la tournée nord-américaine.