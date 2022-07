INFO GOAL- Mercato : le FC Barcelone assure le recrutement de Raphinha

L'accord pourrait valoir jusqu'à 65 millions de livres. L'attaquant de 25 ans signera jusqu'en juin 2027 et est attendu au Camp Nou mercredi.

Le FC Barcelone a assuré la signature de Raphinha en provenance de Leeds United. La valeur de l'opération pourrait atteindre 65 millions de livres sterling (76,98 millions d'euros), en compris le montant de transfert fixe et les bonus. Le joueur est attendu en Catalogne ce mercredi pour effectuer des tests médicaux et signer son contrat, comme l'a appris GOAL.

76 millions d'euros bonus compris

La valeur fixe de l'opération sera de 65 millions d'euros et les primes peuvent atteindre 11 millions d'euros. Le montant des bonus est en fonction des objectifs fixés pour le joueur dans le contrat de vente. Raphinha signera un contrat jusqu'en juin 2027 à Barcelone. L'athlète recevra deux fois plus que ce qu'il a gagné lors de son passage à Leeds United, son ancien club.

C'est l'agent de l'attaquant, l'ancien joueur Deco, qui a négocié l'accord et réglé son transfert au Camp Nou. La négociation pour que Raphinha aille à Barcelone était déjà en cours depuis dimanche dernier, comme l'avait annoncé GOAL. C'est l'attaquant brésilien qui a décidé de son transfert au club, puisque Chelsea avait fait une proposition identique pour lui permettre de quitter Leeds.

Raphinha rêvait du Barça

Raphinha a refusé de partir à Chelsea car son rêve est de jouer au Camp Nou. Le joueur et son entourage ont admis il y a quelque temps qu'il voulait jouer pour le club catalan après avoir quitté Leeds United. L'attaquant brésilien avait un contrat avec Leeds jusqu'au 30 juin 2024. Cette saison, il a fait 36 apparitions, avec 11 buts marqués et trois passes décisives.

On ne sait pas encore quel numéro Raphinha portera à Barcelone. À Leeds, il portait le numéro 10, qui au Camp Nou est attribué à Ansu Fati. Au Stade Rennais, il a porté le '7' (porté par Ousmane Dembélé) et le '17', qui est l'un des numéros qui n'est pas possédé à Barcelone en ce moment. Avant cela, il a porté le '11' (libre) et le '21' (Frenkie De Jong, qui pourrait partir) au Sporting Portugal, tandis qu'au Vitória Guimaraes, il portait le '81' et le '18' (Jordi Alba).