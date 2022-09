INFO GOAL - Mercato : Barcelone a tenté Fekir et Verratti après l'échec pour Bernardo Silva

Le FC Barcelone a étudié la possibilité d'acheter Fekir ou Verratti pour recruter un milieu de terrain après avoir manqué Bernardo Silva.

Ambitieux sur le marché des transferts, le FC Barcelone n'a rien lâché jusqu'au bout. Alors que le club catalan se délestait de Pierre-Emerick Aubameyang, il était également encore actif sur le plan des arrivées. Le FC Barcelone était prêt à pousser le mercato jusqu'à la dernière minute. Les Blaugranas qui ont conclu les arrivées de Marcos Alonso et Héctor Bellerín le 1er septembre, en voulaient encore plus.

Verratti, l'option préférée du Barça

En effet, lors des dernières heures du mercato estival, différents médias catalans ont assuré que le Barça prépare un dernier ajout et même "Jijantes" a expliqué qu'ils ont consulté les instances de la La Liga afin de savoir si ce recrutement serait viable et si le club pourrait enregistrer un joueur supplémentaire avec un salaire de 6 millions d'euros.

Bernardo Silva : « Le Barça n'a jamais fait d'offre »

Face à l'impossibilité de faire signer Bernardo Silva à Manchester City, les Blaugrana ont évalué deux options pour renforcer leur milieu de terrain, l'une est Marco Verratti du PSG et l'autre est Nabil Fekir. L'option préférée du Barça était celle menant l'Italien mais c'était bien évidemment la plus compliquée et des sources du PSG ont assuré à GOAL qu'il ne bougerait pas du Parc des Princes.

Pas de milieu de terrain supplémentaire

Désireux de bien figurer sur la scène européenne et ayant réalisé un été fastidieux, le PSG ne veut pas perdre la clé de voute de son jeu. Par conséquent, le club blaugrana, comme GOAL a pu le confirmer, avait également initié des contacts avec le Betis pour signer Nabil Fekir, qui aurait pu être la vedette d'une vente qui résoudrait tous les problèmes économiques dont le Betis a souffert cet été pour signer et enregistrer des joueurs.

Manchester United veut libérer le Barça d'un indésirable

Néanmoins, le Betis et le FC Barcelone ne sont pas parvenus à trouver un accord, et la fameuse fumée blanche n'est pas arrivée avant minuit. Dans le même temps, alors que l'accord ne s'est pas concrétisé et que Fekir est resté au Betis, le Français a négocié une restructuration de son salaire dans le contrat qu'il a renouvelé il y a quelques mois pour aider le club à réguler sa masse salariale et à signer Willian José avant la date limite du mercato.

De son côté, le FC Barcelone va donc finir son marché des transferts sans avoir son milieu de terrain supplémentaire tant désiré par Xavi. Ni Bernardo Silva, ni Verratti, ni Fekir ne sont arrivés pour renforcer les Blaugranas. Néanmoins, le Barça peut s'appuyer sur un effectif compétitif et sera une équipe à surveiller de près en Liga et en Ligue des champions