L’attaquant belge était ce lundi en Arabie saoudite pour rencontrer les dirigeants d’Al Nassr et entamé les premières négociations.

L’Arabie saoudite continue son marché chez les stars européennes. Depuis plusieurs semaines, le pays mène une campagne offensive pour attirer quelques-uns des meilleurs joueurs du Vieux continent afin de donner à son championnat une plus grande visibilité. Pour l’heure, seul Karim Benzema a franchi le pas en signant à Al Ittihad, quelques mois après son ancien partenaire au Real Madrid, Cristiano Ronaldo avec Al Nassr.

Mais les clubs de la Saudi pro League, soutenus par le gouvernement, ne veulent pas s’arrêter là. Huit mois après son départ d’Aston Villa, Steven Gerrard va entraîner Ettifaq et d’autres noms devraient suivre une fois la trêve internationale terminée. Alors que N'Golo Kanté, toujours en réflexion sur son avenir, dispose d'une offre d'Al Ittihad, c'est un autre joueur de Chelsea qui est courtisé.

Le joueur se montre gourmand

Quelques heures à peine après la finale de Ligue des champions, c’est au tour de Romelu Lukaku d’avoir reçu un intérêt concret d’un club saoudien. L’attaquant belge prêté par Chelsea à l’Inter Milan, a voyagé en France et plus précisément à Paris pour discuter de son avenir, dans la foulée de l’échec de son équipe face Manchester City.



Dans la capitale, Lukaku a pu y rencontrer les dirigeants d’Al Hilal et entamer les premières négociations. Selon nos informations, le puissant avant-centre belge, sélectionné pour les deux rencontres qualificatives des Diables Rouges face à l’Autriche (17 juin) et l’Estonie (le 20), dispose d’une proposition de contrat de deux ans assortie d’un salaire de 25 millions d’euros par saison. Mais le joueur se montrerait très gourmand et en demanderait plus.



Dans ce dossier, Al Hilal devra aussi composer avec Chelsea où il est sous contrat jusqu’en 2026. Les Blues qui souhaitent dégraisser leur effectif ne le retiendront pas mais ne souhaitent pas non plus le brader. Les dirigeants du club londonien espèrent même récupérer une somme supérieure à 50 millions d’euros. Un montant que le club saoudien, qui semble prêt à négocier, n’est pas disposé à payer.