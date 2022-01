Info Goal : Lyon accepte l'offre de Newcastle pour Bruno Guimaraes

Lyon peut-il refuser l'offre de Newcastle 40 millions d'euros pour son milieu de terrain Bruno Guimaraes ? Visiblement, la réponse est non. En effet, GOAL est en mesure de confirmer que le club rhodanien a accepté l'offre des Magpies pour le jeune brésilien, également lié à Arsenal. Les Magpies poursuivent leur campagne de recrutement sous la houlette de leurs nouveaux propriétaires saoudiens, avec plus de 35 millions d'euros déjà dépensés pour recruter Kieran Trippier de l'Atletico Madrid et Chris Wood de Burnley.

Bruno Guimaraes a le dernier mot

D'autres arrivées sont attendues à St James' Park avant la fermeture du mercato d'hiver alors qu'Eddie Howe cherche à construire une équipe capable d'éviter la relégation, et Bruno Guimaraes est le prochain sur la liste des cibles du club anglais. Newcastle a lancé une première offre pour Guimaraes, qui a également été fortement lié à Arsenal ces dernières semaines.

Mercato : Newcastle a fait une grosse offre à l’OL pour Bruno Guimaraes

GOAL est en mesure de conifrmer que l'Olympique Lyonnais a accepté l'offre et que c'est maintenant au Brésilien de décider s'il est ouvert à un transfert chez les Magpies. Bruno Guimaraes a quitté l'Athletico Paranaense pour rejoindre la Ligue 1 en janvier 2020, et il lui reste encore deux ans et demi sur son contrat actuel. Le 24 janvier, Guimaraes a alimenté les rumeurs d'un éventuel départ de Lyon en laissant entendre que son talent était étouffé en Ligue 1.

Diego Carlos et Lingard, des pistes compliquées

"En France, il y a des moments où on joue comme des robots, personne n'essaie de dribbler, de trouver une passe, par exemple", a-t-il déclaré à Globo Esporte. "Cela m'irrite parfois, c'est un peu frustrant. Je pense que ceux qui ont du talent devraient en profiter, essayer de dribbler, essayer d'enchaîner les mouvements. Si vous faites cela, votre jeu sera complet. Mon objectif à Lyon est d'être champion... Nous faisons bien en Europa League, une compétition dans laquelle nous avons bien commencé. La Ligue 1 est très difficile."

OFFICIEL : Marcelo quitte l'Olympique Lyonnais

GOAL peut confirmer que Newcastle a également approché Séville au sujet d'une éventuelle transaction pour le défenseur Diego Carlos. Cependant, les deux clubs sont trop éloignés dans leur évaluation du joueur à l'heure actuelle, avec Séville réticent à vendre l'un de leurs actifs précieux en cours de saison. Newcastle est également intéressé par le prêt de Jesse Lingard par Manchester United, mais les discussions sont sur le point d'échouer.

Les Red Devils ont autorisé Lingard à quitter le club en prêt ce mois-ci et Newcastle a proposé de couvrir l'intégralité du salaire de Lingard et de verser une indemnité à l'équipe de Ralf Rangnick, mais le point d'achoppement porte sur une indemnité supplémentaire qui serait due si Newcastle évite la relégation. Le joueur de 29 ans souhaite quitter Manchester United ce mois-ci pour avoir plus de temps de jeu, mais à moins qu'un compromis ne soit trouvé, il restera à Old Trafford jusqu'à la fin de la saison, lorsque son contrat expirera.

Par ailleurs, les Magpies étaient intéressés par la signature du défenseur de l'Atalanta Robin Gosens, mais ce dernier préférerait rester en Italie et est en pourparlers pour rejoindre l'Inter Milan. Newcastle n'a pas fini son marché et sa prochaine signature pourrait bel et bien venir de Ligue 1 puisque le dossier le plus chaud est bel et bien celui menant à Bruno Guimaraes.

Informations supplémentaires de Charlotte Duncker, Marcelo Hazan, Raisa Simplicio & Thiago Fernandes.