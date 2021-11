Dani Alves revient à Barcelone après cinq ans sous les couleurs d'autres clubs. Le latéral brésilien a quitté le Camp Nou contre sa volonté en 2016 et, à 38 ans, a décidé de revenir avec l'approbation de son nouvel entraîneur, son ancien coéquipier de l'équipe première, Xavi Hernández.

Alves mourait d'envie de revenir et il l'a fait savoir au club, qui y pensait jusqu'à ce que Xavi lui-même accélère l'opération.

A la mi-septembre, Dani Alves a résilié son contrat avec Sao Paulo après deux saisons dans le championnat brésilien. Le défenseur latéral, qui a même joué comme ailier et meneur de jeu à Sao Paulo, était tellement désireux de revenir en Europe qu'il a refusé deux offres de la Liga Bancomer MX du Mexique, dont l'une était importante et lui garantissait un contrat de deux ans.

Il l'a fait parce qu'il avait l'intention de revenir en Europe, notamment en se concentrant sur le FC Barcelone, le club qui l'a rendu grand. Son rêve était de porter à nouveau le maillot blaugrana.

Pas une question d'argent pour Dani Alves

Début octobre, les premiers contacts entre Dani Alves, son entourage et le Barça ont eu lieu. Ils ont été les premières approches après l'offre du Brésilien, qui était indifférent au salaire. Il voulait seulement revenir. L'argent n'était pas important. Quelques jours après cette première approche, Barcelone a accepté de rencontrer les représentants du joueur. C'était à la mi-octobre.

Lors de la réunion, Mateu Alemany, Ramón Planes et les agents du joueur ont mis leurs cartes sur la table. Tout était soumis aux résultats, Barça-Real Madrid, le match de Ligue des champions à Kiev et l'avenir de Ronald Koeman, qui était encore l'entraîneur.

Le départ du Néerlandais a eu lieu le 27 octobre, et le Barça a alors concentré ses efforts sur le recrutement d'un nouvel entraîneur. À ce moment-là, la situation d'Alves était dans les limbes. Mais avec l'arrivée de Xavi Hernández, les pourparlers ont repris.

Une nouvelle réunion a même été convenue, mais elle n'a pas eu lieu en raison de la démission de Ramón Planes le même jour. Le secrétaire technique a fait part de son désir de partir et la réunion a été annulée. Il y avait cependant quelqu'un qui ne voulait pas repousser la décision plus longtemps.

Dani Alves était au Portugal quand il a reçu l'appel de Xavi. Il le voulait dans le vestiaire et voulait qu'il rejoigne l'équipe dès que possible. Il n'y a pas eu de négociation. Une seule proposition qu'Alves a acceptée les yeux fermés pour réaliser, une fois de plus, son rêve.