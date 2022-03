INFO GOAL : Le Real Madrid fait partie des cinq clubs intéressés par le transfert de Tchouameni

Le Real Madrid est l'un des cinq clubs intéressés par un transfert d'Aurélien Tchouameni alors que la jeune pépite de Monaco réfléchit à son avenir, GOAL est en mesure de confirmer cette information. Aurélien Tchouameni est devenu l'un des plus brillants espoirs du football européen depuis qu'il a intégré l'équipe première de Monaco en 2020.

Le joueur de 22 ans s'est révélé avec ses belles performances en Ligue 1 et sur la scène européenne ce qui lui a permis de devenir international français et d'être appelé de manière régulière par Didier Deschamps. L'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux est maintenant très demandé avant l'ouverture du mercato estival.

Madrid cible Tchouameni

GOAL a appris que le Real Madrid a identifié Aurélien Tchouameni comme une cible de transfert, le milieu de terrain étant considéré comme le successeur idéal à long terme de Casemiro. Les géants de la Liga envisagent de faire une offensive pour la star monégasque à la fin de la saison, mais il n'est pas leur première priorité à ce stade.

Equipe de France – Aurélien Tchouaméni : "Pas besoin de jouer au Real ou à City pour être convoqué en Bleu"

Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain, est en tête de liste des souhaits des Madrilènes, qui concentrent toute leur énergie pour conclure le transfert du champion du monde français. Erling Haaland, du Borussia Dortmund, est le prochain sur leur liste. Haaland pourrait coûter cher si les Blancos remportent la course à sa signature devant Manchester City et Barcelone, et si oui ou non ils sont capables de conclure un accord, cela aura une incidence sur leur capacité à faire une approche formelle pour Tchouameni.

Qui d'autre est intéressé par Tchouameni ?

GOAL comprend qu'il y a quatre autres clubs dans la course pour Tchouameni, qui a également été lié au PSG et à Manchester City. L'international français a exprimé son admiration à l'égard du club de la capitale ce dimanche en conférence de presse à Clairefontaine : "C'est un grand club avec de très bons joueurs. Ils ont de grands objectifs mais, malheureusement, ils n'ont pas encore gagné la Ligue des champions - mais ils ont déjà beaucoup de trophées."

L'article continue ci-dessous

France-Côte d'Ivoire : la prestation XXL de Tchouaméni

Aurélien Tchouameni a toutefois également laissé entendre qu'il serait heureux de rester à Monaco, puisqu'il a ajouté : "Il ne faut pas nécessairement jouer au Real ou à Manchester City pour jouer en équipe de France". L'objectif d'Aurélien Tchouameni est de disputer la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France, mais nul doute que si un cador européen vient frapper à sa porte cet été, il réfléchira très sérieusement à la suite à donner à sa carrière.