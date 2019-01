Info Goal - Le Bayern Munich va faire une nouvelle offre à Chelsea pour Callum Hudson-Odoi

Selon nos informations, le club bavarois va proposer 33 millions d'euros aux Blues pour s'attacher les services du jeune ailier anglais (18 ans).

Et si le Bayern Munich imitait le Borussia Dortmund avec Jadon Sancho qui avait su flairer le bon coup un an avant que le jeune ailier anglais ne se révèle en Bundesliga et aux yeux de l'Europe ? Selon nos informations, le club bavarois a fait de Callum Hudson-Odoi sa priorité pour ce mercato hivernal qui vient d'ouvrir ses portes.

Une première offre rejetée par les Blues

Si Manchester City avait laissé partir Sancho pour huit millions d'euros, Chelsea ne se montrera pas facile au niveau des négociations. Le club londonien avat d'ailleurs rejeté une première offre initiale des champions d'Allemagne en titre, à hauteur de 22 millions d'euros.

Le Bayern semble déterminé à vouloir s'attacher les services de l'attaquant de 18 ans puisqu'une nouvelle offre va arriver sur le table des dirigeants des Blues, fixée à 33 millions d'euros. Une belle somme pour un joueur qui n'a disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

De son côté le joueur lui, veut rejoindre le club bavarois. La formation munichoise cherche de nouveaux ailiers afin de préparer la succession du duo Franck Ribéry/Arjen Robben, dont les contrats s'achèvent en juin prochain.