Info Goal : l'avenir de Marcelo et Miguel Gutiérrez dans les mains d'Ancelotti

L'Italien doit décider comment agir avec le Brésilien, qui ne veut pas quitter le Real Madrid, et le candidat Golden Boy, qui intéresse en Liga.

L'avenir de Miguel Gutiérrez (Madrid, 2001) reste incertain. Après avoir confirmé depuis ses débuts avec le Real Madrid les bons sentiments accumulés depuis 2011 à La Fábrica, il y a trois scénarios ouverts : alterner entre la Castilla et l'équipe première, partir pour retrouver le plus tôt possible un club de première division ou rester avec dans l'effectif de Carlo Ancelotti.

C'est justement l'italien qui a la patate chaude entre les mains. Le Real Madrid sait que le désir de Marcelo est de terminer son contrat, jusqu'en 2022. Ils préféreraient que ce ne soit pas le cas, mais son salaire élevé et le statut de la légende brésilienne, dont l'implication ne fait aucun doute, mais pas sa performance, compliquent les manoeuvres autour de lui.

Pour Miguel Gutiérrez, inscrit ce mardi dans la prestigieuse liste des candidats au Golden Boy, la confiance est au rendez-vous. Cela lui a été annoncé il y a quelques semaines par les dirigeants. C'est pourquoi si Marcelo ne dit pas au revoir, il sera tenté par tous les moyens que le latéral reste à Valdebebas avec l'équipe réserve. Le footballeur a démontré au cours des six matchs (trois titularisations, 314 minutes et une passe décisive) que Zidane lui a accordé à la fin de la saison 2020-21 qu'il a le niveau pour jouer dans l'élite.

Il faudrait donc garantir sa continuité et qu'il soit important en équipe première lors de la saison 2021-2022. Miguel Gutiérrez profite actuellement de ses vacances avant que la pré-saison arrive. Pendant cette période, cruciale pour la suite, il pourra parler avec Ancelotti. Ainsi, il pourra le convaincre non seulement qu'il a gagné une place, mais qu'avec sa progression il aspire à finir par se battre pour le poste avec Ferland Mendy.

Le vainqueur de la Youth League 2020 a appris la patience au cours de la dernière décennie et maintenant que c'est son moment, il cherche à ne pas se précipiter, conscient malgré cela qu'il est temps de faire le saut vers l'équipe première. Nombreux sont les clubs qui ont interrogé le Real Madrid à son sujet, ainsi que ses agents.

À l'été 2020, l'un des clubs de haut de tableau s'est lancé dans le convaincre avec une offre ferme sur 50 % de ses droits, rejetée par les pensionnaires du Santiago Bernabéu. En janvier, un autre a essayé son prêt, mais Raúl l'a convaincu de s'accrocher. Au cours des prochains mois, il pourrait y avoir un résultat différent ...