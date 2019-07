INFO GOAL - La Juventus prête à laisser partir Moise Kean pour 40 M€

Everton est toujours en contact avec la Juventus pour le transfert de Moise Kean. Les Bianconeri demandent 40 M€ pour leur attaquant.

Le mercato de la va donc être mouvementé jusqu'à la fin. Fabio Paratici, le directeur technique de la Juve se prépare à vivre une semaine décisive. Avant la fin du mercato, le club turinois souhaite réduire son effectif, et principalement au niveau du secteur offensif. Et si Gonzalo Higuain et Mario Mandzukic restent sur le marché, Moise Kean pourrait être mis en vente très rapidement. En , est très intéressé par le jeune buteur de 19 ans.

En effet, les Toffees sont actuellement en négociation avec les Champions d' , qui seraient prêts à laisser partir leur pépite vers l' .

Pour l'international italien, la Juventus demande environ 40 millions d'euros. Mais cette demande ne fait pas peur à Everton. Cependant, les Britanniques ne voudraient pas accorder de clause de rachat à la Vieille Dame. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, le transfert n'a pas encore été effectué, mais les négociations continuent entre les deux clubs et l'agent du joueur, Mino Raiola.

De son côté, la Juventus souhaite prendre son temps car un autre attaquant turinois pourrait également quitter la Juventus cet été. En effet, Gonzalo Higuain est toujours en discussions pour accepter la proposition de l'AS Roma.