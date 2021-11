INFO GOAL - Fracture du deuxième métatarse pour Blas, après son choc avec Navas

Qu'est-il passé par la tête de Keylor Navas ? Samedi, on jouait la 65e minute entre le PSG et Nantes, lorsque Ludovic Blas filait dans le dos de Thilo Kehrer sur un long ballon de Fabio. À la course, il prenait de l'avance sur le défenseur parisien.

Sans qu'il n'y ait de danger immédiat, le gardien parisien, lui, sortait de sa surface et venait percuter Blas, en le touchant à pleine vitesse genou en avant. Tandis que l'arbitre donnait un carton rouge au Costaricien, le milieu du FCN se tenait le bras droit.



De quoi alourdir la suspension de Navas ?

Quelques instants après l'incident, tout semblait indiquer que le choc était sans gravité puisque Blas reprenait finalement sa place sur le terrain. En réalité, le numéro 10 a terminé la rencontre en serrant les dents et a fini par quitter le Parc des Princes avec un bandage allant du haut du bras jusqu'à la main.

Face à une douleur persistante, Ludovic Blas a finalement passé des examens dimanche soir, qui ont révélé une fracture du deuxième métatarse de la main droite. Alors que le FC Nantes enchaîne deux gros matchs face à Lille et Marseille, il pourra tout de même compter sur son meilleur buteur (6 buts cette saison) qui jouera avec une attelle.

Reste à savoir si cette fracture pèsera un peu plus dans la décision de la commission de discipline de la LFP au moment de rendre son verdict. La durée de la suspension de Keylor Navas, elle, sera connue jeudi soir.