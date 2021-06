Info Goal : Contrats en double et paiements pour des emplois inexistants au Barça

Plusieurs réclamations internes mettent en évidence le paiement de factures à des fournisseurs qui n'ont fait aucun travail ou ne l'ont pas terminé.

Le 20 juin, Joan Laporta et son conseil d'administration devront expliquer aux membres compromettants le résultat des audits que le club mène dans divers domaines de l'entité. Pour le moment, la situation fiscale, juridique, sportive, économique, patrimoniale et même de cybersécurité du club est toujours en cours d'analyse, ce que le président a promis de présenter à l'Assemblée générale au cours de laquelle l'exercice 2019-20 devra être approuvé. et le budget pour cette saison 2020-2021 qui vient de se jouer.

En effet, le président a admis lors de sa première conférence de presse que "des choses sortent que nous devrons résoudre, certaines inquiétantes, d'autres surprenantes et d'autres compliquées mais qui ont une solution. Nous serons transparents au maximum, car ce que nous sommes rencontre doit être expliquée". Comme GOAL l'a appris, il y a plusieurs plaintes internes au club pour des paiements effectués à des fournisseurs qui n'ont effectué aucun travail ou qui l'ont laissé inachevé.

Plusieurs entreprises et freelances ont été embauchés par l'entité Blaugrana sans pouvoir prouver que leurs tâches ont été accomplies. En effet, certains secteurs du club ont été contraints de réaliser des travaux externalisés, comme les services Communication ou Marketing. Ces plaintes mettent en évidence l'émission de factures, certaines avec des surtaxes d'environ 50 000 euros (plus de 50 % des chiffres convenus dans les contrats), notamment en ce qui concerne les travaux de conception audiovisuelle et 3D pour la zone patrimoniale, notamment pour Espai Barça, le projet du nouveau Camp Nou et du nouveau Palau Blaugrana.

Des contrats avoisinant les 200 000 euros

De plus, selon diverses sources dans ce média, il existe des entreprises qui facturent plus de 6 000 euros par mois pour des travaux déjà réalisés, ayant signé des contrats aux concepts identiques à ceux précédemment signés par d'autres fournisseurs. Par exemple, des entreprises catalanes et allemandes ont été embauchées pour faire exactement la même chose, avec lesquelles il y a eu des tâches en double ces dernières années sans justification apparente.

L'article continue ci-dessous

Plusieurs de ces contrats, bien que promus par la Commission Espai Barça, ont été transférés à d'autres domaines afin de ne pas augmenter le budget initial du projet architectural, initialement estimé à 600 millions d'euros et étendu à 815 millions ces derniers mois. Tous ces contrats, étant donné qu'ils appartiennent à la zone Espai Barça, ne sont pas passés par le Comité d'attribution ou le Service des achats, composé en partie par la zone Conformité et par la direction de l'entreprise.

Cependant, comme l'a réitéré Jordi Moix, ancien vice-président et chef de l'Espai Barça pendant la période Josep Maria Bartomeu, le Comité Espai Barça est beaucoup plus strict que les autres mécanismes de contrôle au sein du club. Tous les contrats et factures relatifs au projet y transitent, qui sont analysés et approuvés par les cadres et dirigeants de l'entité Blaugrana, avec l'avis des domaines juridique et économique. Les managers précédents soutiennent que tout a été fait avec la plus grande transparence et professionnalisme et insistent sur le fait que Espai Barça est un exemple de bonne gestion, en plus d'être un projet stratégique et nécessaire pour la croissance du club.

En avril, Goal révélait déjà que le club avait trouvé des dizaines de contrats avoisinant les 200 000 euros, chiffre à partir duquel ces accords doivent passer par les contrôles internes du club. Tous les contrats d'un montant égal ou supérieur à 200 000 euros doivent être examinés au sein du Comité d'attribution, composé de plusieurs membres du conseil d'administration, jusqu'à concurrence de 1 million. Une fois le million dépassé, le contrat doit passer par l'approbation du conseil d'administration. Ces documents, retrouvés par les auditeurs et par les nouveaux membres de la direction du Barça, ont contourné de peu les mécanismes de contrôle.