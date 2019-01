INFO GOAL - Alvaro Morata (Chelsea) va être prêté à l'Atlético Madrid avec une option d'achat fixée à 55 millions d'euros

Selon nos informations, les Blues ont trouvé un terrain d'entente avec leurs homologues madrilènes pour l'arrivée de l'attaquant espagnol.

Les grands mouvements chez les avant-centres se précisent pour ces dix derniers jours de mercato hivernal. Une première opération est en passe d'être bouclée puisque l'Atlético Madrid a obtenu un accord avec Chelsea pour la venue d'Alvaro Morata.

L'attaquant de 26 ans doit ainsi être prêté pour les six prochains mois avec une option d'achat fixée à 55 millions d'euros par les dirigeants des Blues. L'international espagnol avait été recruté pour 80 millions d'euros par le club londonien il y a un an et demi.

Avec ce départ d'Alvaro Morata, Chelsea devrait accélérer les négociations avec l'AC Milan et la Juventus pour la venue de Gonzalo Higuain. L'attaquant argentin, à sa demande, n'a pas été retenu dans le groupe des Rossoneri pour affronter le Genoa ce lundi.