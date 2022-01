Info Goal : Accord entre la Juventus et la Fiorentina pour Vlahovic

La Juventus a conclu un accord de 75 millions d'euros avec la Fiorentina pour l'attaquant Dusan Vlahovic, est en mesure de confirmer GOAL. Le joueur de 21 ans est peut-être le plus grand nom en attaque disponible sur le marché des transferts ce mois-ci, Arsenal étant également intéressé par l'international serbe très suivi en Europe.

Un accord à 75 millions d'euros

Dusan Vlahovic a marqué 17 buts en Serie A cette saison, après avoir enregistré 21 buts en première division italienne au cours de la campagne 2020-21, et a attiré les regards admiratifs de toute l'Europe. La Juventus a souhaité recruter Dusan Vlahovic en janvier, plutôt que d'attendre l'été, et s'est mise d'accord sur un montant de 75 millions d'euros avec ses rivaux de la Serie A.

Vlahovic à la Juventus, les Bianconeri tentent une offre pour l'acheter en janvier

En effet, l'attaquant serbe a choisi de ne pas prolonger son contrat à Florence, obligeant son club actuel à s'ouvrir aux offres du moment. Le directeur sportif de la Viola, Daniele Prade, avait déclaré que 70 millions d'euros seraient nécessaires pour obtenir Vlahovic, mais la Juve a payé 5 millions d'euros de plus pour obtenir le joueur de la Viola, l'attaquant étant prêt à accepter un contrat de 7 millions d'euros par an.

Avant que l'accord ne soit conclu, Prade a déclaré à Sky Sport Italia : "Il a une valorisation importante, supérieure à 70 millions d'euros, sans joueurs en échange ou des paiements étalés sur plusieurs années. Nous avons reçu des offres très importantes, mais nous n'avons jamais eu de réponse de ses représentants. Nos portes sont ouvertes. Je dis cela parce que nous voulons comprendre ce qu'il veut et ce que ses agents veulent".

Arsenal battu dans le sprint final

"Nous sommes également prêts à nous asseoir à nouveau pour discuter d'un renouvellement de contrat. Nous sommes un club avec un chiffre d'affaires annuel de 75 millions d'euros par an, donc nous ne pouvons pas perdre Dusan Vlahovic pour rien", a conclu le directeur sportif de la Viola. Arsenal semblait mener la course à Vlahovic à un moment donné, les poids lourds de la Premier League étant désireux d'obtenir du renfort dans leur secteur offensif.

Adebayor vole au secours d’Aubameyang et charge Arsenal

GOAL a rapporté la semaine dernière que les Gunners sont prêts à se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang avant la fin du mercato, après que Mikel Arteta l'ait exclu de ses plans, avec un remplaçant adéquat pour contrer son départ. Cependant, Dusan Vlahovic devrait finalement rester en Italie, où il est installé après avoir joué en Serie A depuis 2018, ce qui signifie que des options alternatives devront être envisagées par Mikel Arteta et les Gunners.

Ce transfert chez les Bianconeri intervient alors que la Juventus cherche à renforcer son attaque après que l'international italien Federico Chiesa ait subi une blessure au genou qui met fin à la saison et que Paulo Dybala continue de retarder la signature sa prolongation de contrat à Turin. Alvaro Morata, quant à lui, a été fortement lié à un transfert à Barcelone et n'appartient pas au club turinois.