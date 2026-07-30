Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, s'est dit très fier de participer aux célébrations de la Fête du Trône glorieuse au Maroc.

L'agence de presse Maghreb Arabe Presse a rapporté les déclarations d'Infantino, en marge de la réception présidée par le souverain marocain, le roi Mohammed VI, dans la ville de M'diq.

Le président de la FIFA a déclaré : « Je suis chez moi dans ce grand pays, le Royaume du Maroc, pour participer aux célébrations de la Fête du Trône. »

Infantino a exprimé sa joie de voir le Maroc participer à l'organisation de l'édition du centenaire de la Coupe du monde 2030.

Il a ajouté : « La Coupe du monde 2030, que le Royaume du Maroc se prépare à accueillir aux côtés de l'Espagne et du Portugal, sera sans aucun doute la plus belle de l'histoire. »

Il a insisté : « La prochaine édition du Mondial, qui se tiendra dans l'un des plus beaux pays du monde, à savoir le Maroc, ne peut qu'être la plus belle. »

Dans ce contexte, il a affirmé que les Marocains, connus pour leur passion pour le football et pour la joie et l'enthousiasme avec lesquels ils célèbrent leur sélection, accueilleront également les supporters du monde entier lors de la prochaine phase finale de la Coupe du monde.