Infantino s’exprime depuis Alger au sujet du « match de la honte » : tout le monde sait ce qui s’est passé

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino a révélé entretenir un lien affectif de longue date avec le football algérien, remontant à la Coupe du monde 1982. Selon lui, les « Guerriers du désert » avaient alors conquis les cœurs des supporters du monde entier, y compris le sien, alors qu’il n’avait que douze ans.

Il salue alors la « magie » algérienne

En visite officielle en Algérie pour inaugurer de nouvelles infrastructures dédiées au football, il s’est remémoré l’épopée des coéquipiers de Rabah Madjer face à la « machine allemande ».

Selon la presse locale, il a qualifié la performance des « Verts » dans cette compétition de « stupéfiante », soulignant que la Nationalmannschaft n’avait pas réussi à contenir la tactique et la puissance des Algériens lors de cette rencontre historique.

Une allusion explicite à l’affaire de « Gijón »

Il a également évoqué les coulisses de l’élimination controversée des Vert et Blanc, faisant allusion au célèbre « match de la honte » entre l’Allemagne et l’Autriche, qui avait précipité leur sortie malgré deux victoires au premier tour.

« Tout le monde sait ce qui s’est passé lors du troisième match », a-t-il lancé, rappelant la manipulation des résultats qui conduisit, par la suite, à une modification des règles de la FIFA imposant que les rencontres de la dernière journée se jouent simultanément, pour préserver l’équité.

Soutien aux infrastructures

Ces propos interviennent lors d’une visite destinée à renforcer la coopération entre la FIFA et la Fédération algérienne de football. Au programme : lancement de projets de développement inscrits dans la stratégie africaine de l’instance, visites de centres de formation et évaluation des infrastructures sportives, ainsi que l’examen des moyens de renforcer l’investissement dans les jeunes talents pour développer le football africain.