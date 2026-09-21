Infantino propose une réforme de la FIFA pour sauver son trône après le scandale de la vente de la Coupe du monde

Dans une tentative désespérée de contenir la plus grande crise de son mandat et de regagner la confiance des fédérations en colère, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a fait marche arrière sur son projet controversé de vendre la Coupe du monde et a annoncé sa pleine ouverture à une réforme en profondeur du système de gouvernance de la FIFA, quelques mois seulement avant des élections qui pourraient l'écarter.

Un examen indépendant et une reconnaissance de l'erreur

Dans une lettre officielle adressée lundi au Conseil de la FIFA et aux présidents des 211 fédérations membres, que l'agence Reuters a pu consulter, Infantino a dévoilé deux propositions surprenantes :

Premièrement, confier à une entité extérieure indépendante la réalisation d'un examen complet du cadre de gouvernance actuel en ce qui concerne les grandes initiatives stratégiques, et la formulation de recommandations d'améliorations éventuelles.

Deuxièmement, lancer de larges consultations avec les confédérations continentales et les fédérations membres afin de déterminer qui a le pouvoir de décision sur les initiatives cruciales, y compris les rôles du président, du Bureau, du Conseil et du Congrès, et la manière de renforcer la transparence et la responsabilité.

Infantino a écrit dans sa lettre : « Je suis conscient que cette question, sans en clarifier tout le contexte, a suscité l'inquiétude et donné l'impression que des décisions avaient déjà été prises, ce qui est faux. Cela est resté une simple proposition, et non une décision, et a toujours été subordonné à l'approbation du Conseil et des fédérations membres. Elle a désormais été retirée et ne sera pas adoptée. »

Le projet des 20 % qui a déclenché la révolte

Cette démarche est intervenue après la tempête provoquée par sa proposition de vendre 20 % des droits commerciaux de la FIFA, y compris les droits de la Coupe du monde, à des investisseurs du secteur privé afin d'augmenter le financement du développement du jeu.

Le projet, abandonné en juillet dernier après une vague de colère et des menaces de boycott, a poussé trois grandes confédérations — l'Union européenne « UEFA », la Confédération asiatique et la CONCACAF — à réclamer publiquement des changements à la tête de la FIFA.

Dans sa défense, Infantino a affirmé que le projet n'aurait pas impliqué de renoncer au contrôle des décisions sportives, mais il a reconnu que la proposition avait été publiée avant d'être présentée dans son intégralité au Conseil et aux fédérations.

La bataille de Rabat : Infantino reste le plus fort

Malgré la tempête, Infantino demeure le candidat le mieux placé pour remporter un nouveau mandat lors des élections prévues en mars prochain dans la capitale marocaine, Rabat.

Des sources informées ont indiqué à Reuters que ses adversaires éprouvent de grandes difficultés à trouver un candidat capable de le concurrencer, dans la mesure où il dispose encore de suffisamment de voix pour l'emporter, ce qui a conduit ses opposants à changer de stratégie et à se concentrer plutôt sur la limitation de ses pouvoirs absolus.

Infantino a déclaré qu'il avait entendu des avis divergents sur la question de savoir qui doit trancher les grands dossiers : certains privilégient l'exigence d'un consensus au sein du Bureau, d'autres préfèrent les soumettre directement au Congrès de la FIFA. Il a écrit : « Il ne m'appartient pas de préjuger de ce débat. »

Il a fixé la date du 15 octobre prochain pour discuter des premières propositions, avec la possibilité d'examiner des propositions ultérieures, sachant que toute modification des statuts nécessite l'approbation du Congrès.

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Dans un message se voulant rassurant pour les fédérations craignant des représailles, il a affirmé : « Le traitement d'aucune fédération ne dépendra de sa position sur une proposition ou une question institutionnelle. » Il a conclu sa lettre en déclarant : « Je reste pleinement engagé à diriger la FIFA, et j'ai confiance en ce que nous pouvons accomplir ensemble. »