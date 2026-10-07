Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé sur les réseaux sociaux au sujet des cris racistes entendus en grand nombre dans les tribunes lors du match entre le Guatemala et le Suriname (1-0).

Dans la nuit de lundi à mardi, le Guatemala et le Suriname disputaient un match décisif dans le cadre de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Le Suriname a finalement laissé échapper sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations dans le temps additionnel de la rencontre. Après le coup de sifflet final, Etienne Vaessen a complètement perdu ses nerfs, après que Richonell Margaret a déjà reçu un carton rouge pendant le match pour avoir réagi à des cris racistes venus des tribunes.

Le gardien du FC Groningue en est venu aux mains avec des joueurs et des officiels du Guatemala et, en quittant le terrain, a adressé un geste obscène au public présent.

Après la rencontre, la fédération surinamaise de football a publié un communiqué indiquant que les joueurs du Suriname ont été victimes de racisme pendant tout le match au Guatemala.

Infantino a désormais réagi aux événements via Instagram. « Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football. Ce que les joueurs du Suriname ont dû endurer au Guatemala est totalement inacceptable. »

« En tant que FIFA, nous soutiendrons pleinement la fédération surinamaise de football dans son combat pour bannir le racisme du football. » Plus tôt, la FIFA avait infligé une amende au Salvador. Ce pays s’était lui aussi rendu coupable de chants racistes à l’encontre de joueurs surinamais.