Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, est arrivé à une réunion décisive au Maroc, dans un contexte de pressions croissantes, après que la légende du football portugais Luis Figo est devenue la plus récente personnalité de premier plan à réclamer sa démission, ce mercredi.

Infantino avait convoqué les hauts responsables de la FIFA dans la ville marocaine de Salé pour tenir des réunions de crise, à la suite de la fuite, la semaine dernière, de plans visant à vendre des parts de la Coupe du monde pour un montant de 3,1 milliards de livres sterling.

À lire aussi

Rebondissement majeur : des dirigeants de la FIFA réclament la démission d'Infantino

Le soutien arabe et africain renforce les espoirs d'Infantino face à la campagne européenne

Le responsable suisse est ensuite revenu sur ces propositions, après une opposition généralisée, qui a également compris une fronde au sein des couloirs de la FIFA.

L'Union des associations européennes de football (UEFA) et la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) réclament toutes deux le départ d'Infantino, tandis que l'UEFA a officiellement annoncé le retrait de sa confiance au président de la FIFA.

La position de la Jordanie

Les pressions sur Infantino se sont accrues après que le président de la Fédération jordanienne de football, le prince Ali ben Hussein, l'a accusé de pratiquer le chantage, faisant de la Jordanie le premier pays asiatique à se rebeller contre lui.

La Jordanie est également devenue le 91e membre à se mobiliser contre Infantino, en supposant que tous les pays membres de l'UEFA et de la CONCACAF adopteront la position de leurs confédérations continentales. Les opposants au président de la FIFA ont besoin du soutien de 106 fédérations nationales pour l'écarter de son poste.

Une voiture transportant Infantino a été aperçue en train d'arriver au bureau régional de la FIFA pour l'Afrique dans la ville marocaine de Salé, ce mercredi matin, selon le journal« Daily Mail » britannique.

Selon le journal « The Times », des proches d'Infantino ont tenté de convaincre le groupe des « Légendes de la FIFA » d'annoncer publiquement leur soutien, mais ces tentatives ont échoué.

Le groupe réunit un certain nombre d'anciennes stars internationales du football, qui sont rémunérées pour participer aux événements et activités officiels organisés par la FIFA.