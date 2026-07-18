La Coupe du monde 2026 a réservé son lot de surprises et d’histoires exceptionnelles, mais Gianni Infantino estime que la finale s’est déroulée conformément aux attentes. À quelques heures de la finale très attendue entre l’Espagne et l’Argentine, le président de la Fédération internationale de football (FIFA) a estimé que la compétition s’achevait de la meilleure des manières, saluant le niveau de jeu des deux finalistes, ainsi que la confrontation historique attendue entre la légende Lionel Messi et la pépite Lamine Yamal, qu’il a qualifiée d’une des plus belles images que le football puisse offrir.

Dans une interview accordée au journal espagnol « Marca », il a exprimé son immense enthousiasme à la veille de la finale programmée au stade « MetLife », estimant que cette affiche constitue le meilleur scénario possible pour clore le tournoi.

Le président de la Fédération internationale de football a déclaré : « Cette finale est un cadeau des dieux du football. Nous avons Messi, Lamine Yamal et bien d’autres footballeurs exceptionnels. C’est incroyable. »

Il a souligné que les deux formations méritaient leur place en finale au terme d’un parcours exigeant, ajoutant que leur niveau technique justifiait pleinement leur présence dans cette rencontre décisive.

Il a ajouté : « Ce sont les deux meilleures équipes du tournoi. Elles méritent d’être en finale et ont livré des performances exceptionnelles. Le chemin pour y parvenir n’a pas été facile : 48 équipes étaient en lice, et nous avons assisté à des matchs magnifiques et à un tournoi plein de défis. »

Le président de la FIFA s’est attardé sur ce qu’il considère comme le moment le plus emblématique de la finale : la confrontation entre Lionel Messi, 39 ans, et Lamine Yamal, jeune pépite considérée comme l’un des visages les plus prometteurs de l’avenir du football mondial.

Gianni Infantino a commenté : « Il y a Messi, et il y a Lamine Yamal… Ce sera un véritable feu d’artifice, et il y a bien d’autres footballeurs exceptionnels. Mais il y a aussi cette image. Elle est époustouflante. »

Il a souligné que cette finale réunit un joueur qui a marqué son époque et un autre appelé à mener la suivante, conférant ainsi à la rencontre une dimension historique qui dépasse la simple course au titre.

Il a par ailleurs prédit une audience planétaire, affirmant que « le monde entier s’arrêtera de tourner » pour suivre cette finale, qu’il a qualifiée d’« incroyable ».

Sans s’en tenir à la seule finale, le président de la FIFA a jugé que l’édition 2026 de la Coupe du monde était la meilleure de l’histoire, en raison de son niveau technique, de l’affluence record et de l’ambiance exceptionnelle qui ont caractérisé la compétition.

Il a ajouté : « Cette Coupe du monde est incroyable et unique en son genre sous tous les angles. Les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, les supporters et les stades archi-combles ont tous contribué à en faire une fête planétaire. Le monde entier s’arrête pour la suivre ; c’est la meilleure de l’histoire, tant par rapport au passé qu’au présent, et elle ouvre la voie à un avenir encore plus radieux. »

Il a reconnu avoir anticipé un grand tournoi, mais pas un succès dépassant toutes les attentes : « Je m’attendais à un tournoi gigantesque, mais pas de cette ampleur, ni de ce niveau, ni avec cette ambiance, ni avec cette énergie dont nous avons été témoins au cours des dernières semaines. »

Il a ajouté : « Il règne un sentiment de joie partout dans le monde. Certes, la défaite est source de tristesse pour certains, mais les gens sont venus des quatre coins du monde pour célébrer le football. »

Sur le plan organisationnel et sécuritaire, le président de la FIFA a salué un déroulement festif et sans incident, déclarant : « Nous n’avons constaté aucun problème. Les gens sont venus des quatre coins du monde pour célébrer le football. »

Il a également salué la diversité des équipes et les histoires inspirantes qui ont marqué le tournoi, affirmant que cette édition restera gravée dans la mémoire des passionnés. Il a conclu son intervention en déclarant : « Toutes les grandes nations étaient présentes, aux côtés de nouveaux pays et de nouvelles sélections, et nous avons assisté à des histoires que seul le monde du football peut écrire, des histoires qui resteront à jamais gravées dans les mémoires. C’est la meilleure Coupe du monde de l’histoire. »