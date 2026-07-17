Lors d’un test majeur pour son leadership et sa crédibilité, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, a brillamment réussi son examen après avoir obtenu le soutien d’une majorité absolue de la famille du football mondial, confirmant que le football, le sport et le monde des affaires se rallient aujourd’hui derrière un seul homme.

Alors que la Coupe du monde, dans son nouveau format, touche à sa fin, ces quarante derniers jours ont démontré le succès exceptionnel de la compétition à tous les niveaux : affluence record, qualité des matchs et absence d’incidents ou de violence parmi les supporters. et surtout, le succès de l’élargissement historique à 48 équipes, le pari le plus audacieux lancé par Infantino.

Derrière ces réussites, y compris la gestion de quelques incidents isolés, se cache le nouveau modèle de la FIFA, entièrement repensé à l’image d’Infantino.

Ce succès s’est traduit par un soutien politique massif : selon les estimations, près de 200 fédérations nationales, soit une majorité écrasante frôlant l’unanimité, ont déjà annoncé leur soutien total et inconditionnel à son maintien à la tête de la plus grande organisation de football au monde.

Parmi ses soutiens figurent notamment la Fédération espagnole de football, partenaire clé de la FIFA pour le projet de Coupe du monde 2030, dont l’organisation entrera dans sa phase finale et décisive au cours des prochains mois.

L’affaire Balagoun ne change pas la donne

Malgré la polémique suscitée par la lettre de l’Union européenne de football (UEFA) à la suite de l’affaire du joueur américain et de l’absence de sanction après son carton rouge, cet incident est resté mineur et n’a pas dégénéré en contentieux institutionnel. Au contraire, l’Union européenne des clubs poursuit sa collaboration étroite avec la FIFA pour préparer la nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs.

Le Congrès de la FIFA, prévu en mars prochain, devrait ainsi clore un processus électoral dont l’issue semble déjà écrite.

À ce jour, Infantino demeure le seul candidat ayant officiellement déclaré son intention de se présenter, sur une voie qui semble toute tracée vers un nouveau mandat.