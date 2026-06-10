Infantino : « Je suis fier d'avoir tenu ma promesse envers l'Iran »

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a exprimé sa satisfaction à la veille du coup d’envoi de la 23e Coupe du monde, évoquant un « moment de joie, de fête et de bonheur ».

Lors d’une conférence de presse organisée à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il a déclaré que cette édition était « la plus célèbre et la plus inspirante de toutes », tout en exprimant son souhait que la journée soit avant tout consacrée au football, même si d’autres sujets seraient également abordés.

Il est également revenu sur le dossier iranien, rappelant sa visite à la sélection en Turquie en mars dernier et la promesse qu’il leur a faite de prendre part à la Coupe du monde, malgré les incertitudes liées aux tensions militaires dans la région.

« Certains affirmaient que l’Iran ne viendrait pas à la Coupe du monde, mais je leur ai promis qu’ils seraient là. J’ai même dit que, si nécessaire, je me rendrais à Téhéran pour les conduire moi-même en bus. Ils m’ont répondu qu’ils trouveraient le moyen de venir par leurs propres moyens. »

« Je suis très heureux que nous ayons réussi à garantir la participation de l’Iran, et je suis fier du travail de mon équipe », a-t-il conclu.

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Il a par ailleurs souligné que la présence de la sélection iranienne incarne « l’esprit du football », un rendez-vous capable, selon lui, de faire oublier temporairement les réalités politiques pour offrir au public une parenthèse sportive positive.

Il a par ailleurs rappelé que le dossier iranien était l’un des sujets les plus récurrents ces derniers temps, au même titre que les billets et les visas, soulignant que ces questions « n’ont rien à voir avec le football, mais avec la situation mondiale et les pays hôtes ».

L’équipe d’Iran, qui figure dans le groupe 7 avec la Belgique, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande, doit encore régler des problèmes de visas d’entrée aux États-Unis pour certains membres de sa délégation, tandis que ses supporters se heurtent à une interdiction d’accès au territoire américain.