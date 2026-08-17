Kevin Lamour, directeur des opérations de la Fédération internationale de football association (FIFA), a été démis de ses fonctions par l'organe de direction, moins de trois semaines après avoir vivement critiqué le plan raté du président de l'instance, Gianni Infantino, visant à vendre des parts des compétitions à des investisseurs privés.

Selon le réseau « BBC Sport », un porte-parole de la FIFA a confirmé dans un communiqué que « la relation de travail entre la FIFA et Kevin Lamour en tant que directeur des opérations a pris fin le 17 août 2026 ».

Il a ajouté : « La Fédération internationale de football association (FIFA) remercie Kevin pour ses deux années de service et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. »

Les employés de la FIFA ont été informés de la nouvelle dans un courriel du secrétaire général Mattias Grafström, lundi soir, qui leur a indiqué que l'organisation et Lamour « avaient convenu de se séparer ».

Le mois dernier, Lamour avait qualifié les plans du projet controversé FIFA Forward de « projet d'une seule personne », ajoutant : « Le moment est venu pour les dirigeants politiques du football de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. »

Il a ajouté que la direction de la FIFA elle-même avait été « trompée » au sujet du projet désormais abandonné.

Et de poursuivre : « Notre mission — celle des centaines d'employés de la FIFA passionnés, dévoués et idéalistes — est de servir le football. »

Il a enchaîné : « Le président doit rassembler les gens, les unir et les inspirer. Aujourd'hui, nous constatons l'inverse. »

Lamour a reconnu qu'il devait un devoir de loyauté à son employeur, mais aussi à « certaines valeurs » et au soutien de ses collègues.

Il a ajouté : « Si cela signifie que je vais perdre mon poste, soit. Je comprendrai cette décision et je la respecterai. Au moins, je dormirai sur mes deux oreilles ce soir. »

Lamour avait rejoint la FIFA en novembre 2024, après avoir occupé le poste de secrétaire général adjoint de l'Union des associations européennes de football (UEFA), et se situait à deux niveaux hiérarchiques d'Infantino.

Plus tôt ce mois-ci, Infantino a obtenu le soutien de hauts responsables lors d'une réunion au Maroc, mais Lamour n'y aurait pas été convié, selon BBC Sport.

Infantino subit une pression croissante après avoir proposé la création d'une nouvelle société — FFE — pour gérer les droits commerciaux et les droits de billetterie de toutes les compétitions de la FIFA, y compris les Coupes du monde.

Le projet FFE a été avorté après que le plan d'Infantino visant à vendre 21 % de la société à des sociétés d'investissement privées a suscité de larges critiques.

L'Union des associations européennes de football (UEFA), la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) — qui gère le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans la région des Caraïbes — et la Confédération asiatique de football se sont publiquement opposées au plan, tandis que l'UEFA a menacé de boycotter la Coupe du monde si le plan était mis en œuvre.

Lamour a critiqué Infantino, tandis que l'un des principaux conseillers d'Infantino, Carlos Cordeiro, a démissionné.

Après l'abandon de la proposition, l'UEFA et la CONCACAF ont retiré leur soutien à Infantino lorsqu'il se présentera pour un quatrième mandat présidentiel lors du congrès de la FIFA en mars de l'année prochaine.

Plusieurs membres de la CONCACAF, dont le Mexique, ont rompu les rangs de leur confédération pour apporter leur soutien à Infantino, tandis que les confédérations d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Océanie ont soutenu le président de la FIFA.