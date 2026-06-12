Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a de nouveau fait la une des médias avec des déclarations controversées, teintées d’ironie et assorties de promesses de nouveaux changements dans l’organisation de la plus grande compétition mondiale.

Juste avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud, l’Italien s’est exprimé dans une interview accordée à la chaîne brésilienne « CazéTV » sur l’avenir de la compétition, alors que des critiques et des polémiques ont agité l’organisation nord-américaine ces derniers jours. Le dirigeant italo-suisse n’a pas seulement évoqué les aspects organisationnels : il a aussi adressé une pique cinglante à son pays d’origine, l’Italie, absente de la fête mondiale pour la troisième fois consécutive.

Réagissant à l’élargissement historique de la Coupe du monde actuelle, Infantino a déclaré : « Nous devons d’abord voir comment se déroulera cette première édition à 48 équipes. Il est clair que chaque phase de qualification représente un événement majeur, et nous avons déjà envisagé la possibilité de porter le nombre à 64 équipes à l’avenir, ce qui permettrait d’accroître la participation et de renforcer l’engagement mondial envers la compétition. »

Mais la remarque qui a retenu l’attention concernait l’équipe d’Italie : après avoir évoqué l’élargissement, Infantino a ironisé sur les échecs répétés de la Nazionale à se qualifier en déclarant : « Peut-être que l’Italie se qualifiera si nous portons le nombre à 64 équipes, ou peut-être devrons-nous monter à 208 pour qu’elle y parvienne enfin », a-t-il conclu dans un rire ironique devant les caméras.