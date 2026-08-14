Gianni Infantino a essuyé un nouveau coup dur dans ses efforts pour rester à la tête de la Fédération internationale de football, après que la Nouvelle-Zélande a annoncé le retrait de son soutien à sa candidature pour un quatrième mandat, une décision qui intervient malgré l'appel public lancé par le président américain Donald Trump en faveur de son maintien.

La Fédération néo-zélandaise de football est devenue la dernière en date à rejoindre la vaste vague de désengagement à l'égard d'Infantino avant les élections à la présidence de la FIFA prévues l'année prochaine, nouvel indice de l'érosion de sa popularité au sein de la famille du football international, selon le journal britannique « Mirror ».

Un isolement croissant pour le président de la FIFA

Ce désengagement intervient alors qu'Infantino, âgé de 56 ans, fait face à de vives critiques en raison d'une série de décisions controversées à la suite de la Coupe du monde, la plus marquante étant sa tentative de vendre une part de la Coupe du monde à des sociétés d'investissement privées, dans le cadre d'un accord mené par l'investisseur Josh Kushner, qui aurait accordé au président de la FIFA lui-même un salaire annuel de 30 millions de dollars, selon les informations qui ont circulé.

Cette initiative s'est heurtée à un rejet large et sans précédent : l'Union des associations européennes de football (UEFA), la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et la Confédération asiatique de football ont toutes annoncé leur refus catégorique du projet. Par ailleurs, 143 pays sur les 211 pays membres de la FIFA se sont officiellement opposés aux plans d'Infantino, ce qui reflète l'élargissement du cercle de l'opposition à l'approche des élections de 2027.

Un communiqué cinglant de la Nouvelle-Zélande

Dans un communiqué officiel publié sur ses comptes de réseaux sociaux, la Fédération néo-zélandaise a annoncé le retrait total de son soutien à la candidature d'Infantino, réclamant l'ouverture d'une enquête indépendante.

Le communiqué indique : « La Fédération néo-zélandaise de football annonce aujourd'hui le retrait officiel de son soutien à la candidature de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA lors du congrès de 2027. La Fédération demande une révision indépendante des mesures prises pour développer le projet de la FIFA. »

Le communiqué ajoute : « Après un examen attentif, nous sommes parvenus à la conclusion que les décisions et les mesures au sein de la FIFA ont contribué à l'effondrement de la confiance et à l'accroissement des divisions dans le football international, et qu'une révision indépendante est nécessaire pour restaurer la confiance. Nous estimons que cette étape représente une occasion pour toutes les fédérations membres de plaider en faveur d'une gouvernance plus forte, d'une responsabilisation et d'une transparence, autant d'éléments essentiels pour préserver la confiance dans la gestion du jeu à l'échelle mondiale. »

Le soutien de Trump ne lui a pas été profitable

Infantino disputera les élections de renouvellement l'année prochaine et, s'il n'est pas démis de ses fonctions d'ici là, il se présentera pour un quatrième et dernier mandat à la tête de l'organisation.

Le président américain Donald Trump, âgé de 80 ans, comptait parmi les plus fervents partisans du maintien d'Infantino, en raison de la relation étroite qui les a réunis lors de la préparation et de l'organisation de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Trump avait défendu Infantino sur les réseaux sociaux, qualifiant les appels à son remplacement d'« erreur grave », et déclarant : « La FIFA commettrait une erreur grave si elle envisageait, pour quelque raison que ce soit, de remplacer le président Gianni Infantino. Il est formidable, il vient de présider la Coupe du monde la plus réussie de tous les temps, avec un écart de quatre fois. S'il s'en va, le tournoi ne sera pas aussi réussi ni aussi rentable qu'auparavant. »

Toutefois, ce soutien politique de poids n'a pas réussi pour l'heure à stopper l'hémorragie des soutiens, la Nouvelle-Zélande venant s'ajouter à une longue liste de fédérations qui ont commencé à revoir leurs calculs quant à l'avenir de la direction de la FIFA.