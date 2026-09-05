Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), a laissé planer le doute quant à son avenir à la tête de la plus grande instance du football mondial, refusant d'apporter la moindre réponse tranchée sur ses projets à venir.

Présent dans la ville polonaise de Katowice pour assister à l'ouverture de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans, Infantino a éludé les questions des journalistes sur un éventuel projet de démission ou de candidature à un nouveau mandat.

Après avoir longuement évoqué la compétition et la mission de la FIFA, Infantino a préféré détourner les projecteurs de sa situation personnelle, déclarant aux médias, selon les propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « Concernant le reste, il y aura beaucoup à dire, mais il y aura un moment et un endroit appropriés pour en parler. Pas aujourd'hui, et pas ici », sans donner le moindre indice supplémentaire quant à ses intentions futures.

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Le président de la FIFA a préféré orienter la conversation vers les efforts déployés pour développer le football à l'échelle mondiale, affirmant : « Il s'agit d'offrir des opportunités aux nations, aux joueurs et aux talents du monde entier », soulignant la hausse du nombre de participants aux compétitions internationales.

Infantino a poursuivi : « Ici et maintenant, nous célébrons le football. Et nous continuons bien sûr à travailler au sein de la FIFA pour donner à chaque coin du monde l'opportunité et la dignité, et pour trouver les voies et les moyens qui leur permettent de se développer, de participer et de célébrer le football », détaillant abondamment les ambitions futures de la FIFA, mais sans étancher la soif des journalistes par une seule réponse concernant son parcours personnel.