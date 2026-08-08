Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), fait face à de nouvelles pressions qui menacent de raviver la polémique autour de son avenir à ce poste, après qu'une enquête journalistique a révélé que l'Union des associations européennes de football (UEFA) avait versé une somme d'argent à six chiffres à une femme qui aurait entretenu une relation avec le dirigeant suisse durant son mandat de secrétaire général de la confédération continentale.

Le quotidien britannique « Daily Telegraph » a révélé que l'UEFA avait versé cette somme à cette femme au terme de sa relation professionnelle avec l'instance, dans une affaire remontant à la période durant laquelle Infantino occupait le poste de secrétaire général de l'Union des associations européennes de football, entre 2009 et 2016.

Le journal a rapporté les propos d'un porte-parole d'Infantino, qui occupe actuellement le poste de président de la FIFA, affirmant que le dirigeant suisse « dément fermement ces allégations totalement infondées ».

Un porte-parole de la FIFA a ajouté, dans des déclarations rapportées par le « Daily Telegraph » : « Le président de la FIFA, Gianni Infantino, dément fermement ces allégations, qui sont totalement dénuées de fondement. Toute insinuation d'un comportement inapproprié ou d'une violation des règlements ou des dispositions relève de la diffamation. »

Il a poursuivi : « Aucun employé de l'UEFA ou de la FIFA n'a jamais déposé de plainte relative au comportement de M. Infantino, car il n'y a eu aucun incident dans lequel il aurait été impliqué. »

L'UEFA confirme le versement d'une somme d'argent

De son côté, l'Union des associations européennes de football a publié un communiqué dans lequel elle confirme qu'« une somme d'argent a été versée à la personne concernée au terme de sa relation professionnelle ».

L'UEFA a précisé que la somme perçue par la femme concernée couvrait les frais nécessaires à l'obtention de son Master en administration des affaires (MBA) dans une école de commerce locale.

L'instance a affirmé que tous les paiements avaient été effectués conformément aux règlements en vigueur à l'époque, soulignant que ces règlements ont depuis été renforcés pour devenir « comparables à ceux appliqués dans les institutions modernes et de haut niveau ».

Le « Daily Telegraph » a indiqué que la somme versée par l'UEFA à cette femme était à six chiffres, à l'époque où Infantino travaillait au sein de l'instance dirigeante du football européen.

De nouvelles pressions sur le président de la FIFA

Ces allégations surviennent à un moment particulièrement sensible pour Infantino, qui fait déjà face à des pressions croissantes pour conserver son poste de président de la Fédération internationale de football, sur fond de ses projets controversés concernant la vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Le dirigeant, âgé de 56 ans, avait présenté ses excuses pour des « erreurs » commises dans les propositions liées au projet d'investissement privé associé à la Coupe du monde, mais il ne s'est pas retiré de son poste, après avoir obtenu le soutien de hauts responsables exécutifs lors d'une réunion tenue au Maroc mercredi.

La « BBC Sport » a contacté la FIFA ainsi qu'Infantino afin d'obtenir un commentaire concernant ces allégations.

Comment a commencé l'histoire d'Infantino avec l'UEFA ?

Infantino a rejoint l'Union des associations européennes de football en 2000, avant d'accéder au poste de secrétaire général de l'instance en 2009, poste qu'il a occupé jusqu'en 2016, année où il a été élu président de la Fédération internationale de football.

Cette nouvelle affaire vient ajouter un chapitre supplémentaire à la série de pressions auxquelles le dirigeant suisse est confronté en ce moment, notamment avec la montée des critiques à l'encontre du projet d'investissement privé lié à la Coupe du monde.

En pleine polémique, des sélections européennes ont menacé de boycotter les événements de la FIFA, malgré l'abandon des projets d'investissement privé, justifiant leur position par le non-respect de certaines conditions.

À l'inverse, la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) et la Confédération africaine de football (CAF) ont annoncé leur soutien à Infantino, tout comme les fédérations de football du Mexique, coorganisateur de la Coupe du monde, et de l'Argentine, finaliste de la compétition, qui ont apporté leur soutien au président de la FIFA.

Ainsi, Infantino se retrouve face à une nouvelle crise qui vient s'ajouter à ses dossiers controversés, à un moment où les interrogations se multiplient quant à son avenir à la tête de la Fédération internationale, tandis qu'il dément catégoriquement ces nouvelles allégations et les qualifie de totalement dénuées de fondement.