Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a défendu son nouveau projet portant sur la vente de parts de la Coupe du monde, après les vives attaques dont il a fait l'objet ces dernières heures.

La FIFA a annoncé dans un communiqué officiel, mardi, que son président Gianni Infantino comptait vendre des parts de la Coupe du monde sous forme d'actions à des investisseurs du secteur privé, et qu'il assumerait un rôle proche de celui d'un commissaire dans ce nouveau projet.

Depuis la publication de ce communiqué, de nombreuses déclarations empreintes de colère ont visé Infantino et son nouveau projet, notamment de la part de l'Union européenne de football association, ainsi que de certaines fédérations nationales, parmi lesquelles l'anglaise et la française.

Infantino a répondu à ces attaques par une vidéo, dans laquelle il a affirmé que cet accord n'avait rien d'obligatoire, mais qu'il représentait une occasion en or, réalisée dans le cadre d'un processus démocratique.

Infantino a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Le plan constitue une proposition et une offre, c'est un processus démocratique, et avant toute chose il s'agit d'une opportunité et non d'une obligation ; il marque le début d'un processus de consultation. »

Il a ajouté : « Une part extrêmement infime de la valeur commerciale croissante du football parvient à ceux qui en ont le plus besoin au sein de ce sport. »

Il a poursuivi : « C'est une occasion en or de renforcer le développement du football à l'échelle mondiale, mais je le répète, ce n'est qu'une proposition et non un engagement. »

Il a conclu : « Nous voulons contribuer à bâtir la prochaine sélection du Cap-Vert, mais encore une fois, cette décision revient entièrement à nos membres. »