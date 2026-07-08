Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), est sous une pression grandissante. L’organisation de défense des droits humains FairSquare a annoncé son intention de déposer une plainte officielle auprès de la commission d’éthique du Comité international olympique, l’accusant de « violations répétées du principe de neutralité politique ».

l’organisation a déclaré, selon le journal français « L'Équipe » ce mercredi, que la plainte repose sur les liens étroits qui unissent Infantino au président américain Donald Trump, estimant que ses agissements sont contraires aux obligations imposées aux membres du Comité international olympique, qui stipulent la nécessité d’agir en toute indépendance, loin des intérêts politiques et commerciaux, conformément à la Charte olympique.

L’organisation évoque plusieurs faits controversés, notamment la participation d’Infantino à une réunion baptisée « Conseil de la paix », à l’invitation de Trump en février dernier, ainsi que son apparition coiffé d’une casquette portant l’inscription « USA » et les chiffres « 45-47 », en référence aux deux mandats du président américain.

Cette proximité avait déjà fait l’objet de critiques, mais un porte-parole du CIO avait alors défendu Infantino, expliquant que la FIFA soutenait, via le football, un programme d’investissement destiné à relancer le sport à Gaza, notamment par la construction d’infrastructures et la mise en place de projets éducatifs.

Cette annonce survient quelques jours après la polémique autour de la levée de la suspension de l’attaquant américain Folarin Balogun, qui a pu affronter la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après un recours ; des sources affirment que Donald Trump est intervenu personnellement auprès d’Infantino pour faciliter cette décision.

La présidente du CIO, Kirsty Coventry, a déclaré ne pas avoir connaissance d’une plainte officielle à ce stade, tout en rappelant que la Commission d’éthique examinerait toute saisine conformément aux procédures en vigueur.

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Infantino est cité dans un tel contexte : en décembre 2025, l’organisation Fair Square avait déjà saisi la commission d’éthique de la FIFA après que Trump lui a décerné le « Prix de la paix de la FIFA », estimant qu’il avait de nouveau violé le principe de neutralité politique.

L’organisation a confirmé que cette plainte a depuis reçu le soutien de plus de 50 députés du Parlement européen ainsi que de la Fédération norvégienne de football, mais elle précise qu’aucun signe ne laisse pour l’instant présager l’ouverture d’une enquête officielle.

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Pressions croissantes avant l’élection

Parallèlement, plusieurs décisions arbitrales et disciplinaires controversées lors de la Coupe du monde 2026 assombrissent l’avenir d’Infantino à la veille de l’élection présidentielle prévue l’an prochain, tandis que les critiques contre l’organisation du tournoi se multiplient, d’après un reportage de beIN Sports.

L’édition en cours a été émaillée d’incidents retentissants, notamment la levée de la suspension de Balugun, qui a pu disputer le quart de finale contre la Belgique malgré son expulsion au tour précédent, suscitant des interrogations sur la cohérence des procédures disciplinaires de la FIFA.

Les critiques se sont encore intensifiées après le huitième de finale Argentine-Égypte, l’arbitre français François Litxer ayant été vivement contesté pour plusieurs décisions déterminantes, relançant le débat sur la qualité de l’arbitrage et le fonctionnement de la technologie de l’assistance vidéo (VAR).

Ces critiques surviennent à un moment délicat : Infantino a déjà annoncé son intention de briguer un nouveau mandat à la tête de la FIFA lors de l’élection présidentielle qui se tiendra en marge du 77e Congrès de la Fédération internationale en mars 2027.

Les enjeux ne se limitent pas au terrain, les équilibres politiques au sein de la FIFA risquant d’influer sur l’issue du scrutin.

L’UEFA a déjà exprimé son désaccord avec plusieurs choix de la FIFA ces dernières années, tandis que la CAF, l’un des principaux blocs électoraux de l’instance mondiale, observe attentivement l’évolution de la situation, notamment alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030 en partenariat avec l’Espagne et le Portugal.

Si l’issue de ces crises sur le scrutin reste incertaine, la polémique qui a entaché la Coupe du monde 2026 accroît la pression sur la direction de la FIFA. La gestion du tournoi et les décisions arbitrales s’imposent ainsi comme des axes majeurs de la prochaine campagne présidentielle.