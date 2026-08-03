Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a adressé ce lundi un message officiel à la Fédération égyptienne de football.

Dans son télégramme officiel, Infantino a exprimé ses plus sincères félicitations ainsi que ses vœux de santé, de bonheur et de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel, à l'actuel directeur sportif du club d'Al Ahly, saluant sa grande carrière de joueur et de dirigeant.

Le message du président de la FIFA comportait également un hommage explicite au rôle joué par l'ancienne star de l'équipe d'Égypte et d'Al Ahly, Wael Gomaa, soulignant que son soutien et sa coopération ont directement contribué au succès de la première édition de la Coupe du monde dans son nouveau format, disputée avec la participation de 48 équipes nationales.

Infantino a qualifié ce tournoi, coorganisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis, d'« édition la plus réussie de l'histoire de la Coupe du monde », sur les plans de l'organisation, de l'affluence du public et du niveau technique.

Wael Gomaa, né le 3 août 1975, avait pris part aux équipes organisationnelles et techniques de la FIFA lors du Mondial 2026, première application du format élargi du tournoi.

Gomaa est considéré comme l'une des légendes du football égyptien, après avoir été sacré avec l'Égypte de trois titres consécutifs à la Coupe d'Afrique des nations en 2006, 2008 et 2010, en plus d'un palmarès bien garni avec le club d'Al Ahly, avant de se tourner vers la fonction de dirigeant et d'occuper le poste de directeur sportif du club cairote.

Le message d'Infantino s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance par la FIFA des compétences égyptiennes qui ont contribué au succès des plus grandes manifestations footballistiques mondiales.